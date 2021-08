Nakon što se u ponoć zatvore ugostiteljski objekti u središtu Splita, brojni mladi počinju se okupljati ne samo na Bačvicama, već i na splitskoj Rivi. U gradu je na tisuće turista koji se grupiraju do ranih jutarnjih sati, a upravo to grupiranje potaknulo je i načelnika Stožera Civilne zaštite Grada Splita da od Nacionalnog stožera pokuša dobiti dozvolu za rad ugostiteljskih objekata do dva ujutro.

Snimka je nastala oko jedan ujutro, a nakon što se raziđu u ranim jutarnjim satima iza njih mladih ostaje gomila smeća jer komunalna oprema na splitskoj rivi ne može "progutati" toliko boca i limenki.

- Neće nema korona ukrast lito, mi nađemo način za party - kazali su nam mladi koji su se zabavljali na rivi.





Bojan Ivošević kaže nam kako razlozi zbog kojeg su uputili zahtjev Nacionalnom stožeru leže isključivo u brizi za zdravlje domaćih i gostiju, a ne u želji da se nekome pogoduje.

- Tražili smo da rade terase, bez puštanja glazbe, ali još nismo dobili odgovor na naš zahtjev. Smatramo da je logičnije i povoljnije da se produži rad ugostiteljskim objektima nego da imamo ovakvo stanje. Dok radi terasa, bilo da je riječ o kafiću ili restoranu, ljudi su koliko-toliko disperzirani. Kada se sve zatvori, ljudi se počinju grupirati što je nepovoljnije stanje s obzirom na pandemiju - objasnio nam je Ivošević koji je apel uputio još 4. kolovoza ističući kako je u gradu više od 17.000 gostiju, mahom mladih.

- Unatoč provođenju aktivnosti pojačanog nadzora problem nismo riješili nego ga samo prebacili na drugu lokaciju. Predloženim produljenim radom terasa omogućila bi se disperzija gostiju, spriječilo remećenje javnog reda i mira, uništavanje komunalne opreme, onečišćenje javnih površina i ugrožavanje kupača i građana – stoji u dopisu Stožera Civilne zaštite Grada Splita.