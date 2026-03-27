VIDEO Kako je oluja 'pomela' Zagreb: Vjetar je nosio ljude, krovove, stabla, kontejnere...

Snažno nevrijeme, najgore u cijeloj Hrvatskoj, pogodilo je Zagreb i okolicu, udari olujnog vjetra ostavljali su za sobom veliku štetu i kaos u prometu, na području grada je ozlijeđeno dvoje ljudi, od kojih jedna osoba teško. Lakše ozljede zadobilo je i dvoje vatrogasaca. U naselju Šestak Brdo u općini Pokupsko je teško ozlijeđeno jedno dijete na koje je pala grana.

Zagreb je od četvrtka pod udarom orkanskog vjetra čija je brzina prelazila i sto kilometara na sat, na Črnomercu su zabilježeni i udari do 120 kilometara. Posljedice su vidljive diljem grada - stabla su padala na prometnice i automobile, oštećeni su brojni krovovi, a velik dio javnog prijevoza je bio u prekidu. Ovako dugotrajan jak vjetar Zagrepčani ne pamte, njegovo je zlokobno fijukanje utjerivalo strah u kosti. Limovi s krovova letjeli su gradom, internetom se šire snimke na kojima se vidi kako su građani u zadnji čas izbjegli sigurnu smrt zbog materijala koji su padali sa zgrada. Čak su s novih zgrada otpadali komadi fasade, i sve je trajalo puno dulje, i bilo jače nego u ljetnoj zagrebačkoj oluji 2023.

Kako u Zagrebu nevolja nikad ne dolazi sama, što građani dobro pamte iz vremena pandemije i potresa, i u noći na petak građani su iza dva sata osjetili slabiji potres magnitude 2.6 prema Richteru s epicentrom na Medvednici. Osjetio se u Zagrebu i užoj okolici.

Škole su u petak otkazale nastavu, jednako tako i neki fakulteti, sve je Zagrepčane iznenadio alarm poslan na mobitele o nevremenu u gradu, uz napomenu da škole neće imati nastavu. Oštećene su 24 osnovne, 16 srednjih škola, te 24 objekta dječjih vrtića.

Vatrogasci su dobili čak 246 dojava koje su se odnosile na pad stabala na prometnice i u parkove, još 122 dojave o oštećenju stambenih i gospodarskih objekata te 43 dojave o oštećenju vozila. Hrvatske šume su izvijestile da je na području viših zona Medvednice bilo i do pola metra snijega, a mjestimice su snježni nanosi visoki i do jednog metra. Zbog iznimno snažnog vjetra, boravak na otvorenom predstavlja ozbiljnu opasnost po život, upozoravaju.️ Zabilježeni su brojni kvarovi na elektroenergetskoj mreži, najviše u Zagrebu i okolici.

Oštećeni su deseci zagrebačkih krovova, sa zgrada su letjeli komadi fasada, limovi s krovova, snažan vjetar na sve je strane nosio kante i kontejnere, stolce ugostiteljskih objekata, gradom je bilo jako rizično hodati ili voziti. Ceste su od jutra bile neuobičajeno prazne, građani su očito ozbiljno shvatili upozorenja, i ostali su kod kuće, brojni su poslodavci zapsolenike obavijestili da ne dolaze, odnosno da rade od kuće.

"Neviđeno nevrijeme pogodilo je Zagreb. Kao što smo u srijedu navečer još najavili, opasni vremenski uvjeti su stigli u četvrtak. Večer smo završili sa stotinjak intervencija vatrogasaca, no preko noći su se stvari počele pogoršavati. Jutros su udari vjetra bili jači nego u oluji 2023., kad je dvoje sugrađana izgubilo život. Na svu sreću, prema trenutačnim informacijama nema smrtno stradalih. Najviše je štete u podsljemenskoj zoni, a onda i na zapadu grada, gdje su udari vjetra bili najjači", rekao je u petak zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na izvanrednoj konferenciji za novinare.

"Ovo traje satima i danima, zbog toga smo donijeli odluku da nema danas nastave, najbitnija je sigurnost. Ako djeca nemaju gdje biti i ako dođu u školu, imat će boravak. Isto vrijedi i za vrtiće - ako roditelji nemaju gdje s djecom, a preporuka je da djeca ostanu u svojim domovima. Nastave nema, ali škola je otvorena", dodao je.

Od četvrtka poslijepodne zaprimljeno je oko tisuću poziva građana, što je bio iznimno velik pritisak na službe. U Grmoščici iznad Vrapča stablo je u noći oko 4 sata palo na kuću obitelji, u kojoj je bila žena s malim djetetom. U dva sata su prvo ostali bez struje, a dva sata kasnije se na kuću srušilo i stablo. Ubrzo su stigli vatrogasci i evakuirali stanare.

U noći se pod silinom vjetra urušila i nadstrešnica iznad hitnog prijema na Rebru. Taman se počela raspadati kad su ispod nje stajali roditelji s djetetom u kolicima, i nakon maje od minute, kad su se maknuli, sve se srušilo, ispričao nam je čitatelj koji je sve promatrao iz auta, i snimio.

U prometu, najkritičnije je bilo na Maksimirskoj cesti, s koje velik broj tramvaja nije mogao doći u druge dijelove grada. Pod udarom vjetra su se stalno rušila stabla i nastajali prekidi na tramvajskim i autobusnim linijama. Sve su službe bile na terenu, i radile su cijelu noć. Na maksimirskom je stadionu stradala zaštitna mreža ispod sjeverne tribine, a razbijena je i plastična kućica za pričuvne igrače. Dinamo je na službenim kanalima objavio snimku stadiona usred oluje uz poruku: "Lomiš ga, a on se ne da".

Jaka je oštećenja pretrpio i Košarkaški centar Dražena Petrovića, čuvena Cibona. "Nemam informacija predstavlja li Vjesnik sad još veću opasnost, upravo se obilazi Cibona. Rekli smo da ćemo ići u obnovu tog objekta, a sada će trebati i sanacija", rekao je Tomašević. Oštećeni su krov i dvorana Cibone, koja će biti zatvorena dok se šteta ne sanira. Vjetar je izbacio iz težišta kupolu koja je pukla napola, i sad prokišnjava krov. Materijalna šteta zabilježena je i na pojedinim tržnicama.

"Noć je bila izazovna, kolege koje rade 20 godina su me zvale i rekle da će netko poginuti. Podigli smo dodatnu smjenu, a sada još jednu. Na terenu nas je oko 200. Najčešće intervencije su bili padovi, od krova, crijepova, prozora, limova, stabala... Nakon toga bilo je nekoliko požara", rekao je zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Tomislav Resman. Osim dva vatrogasca, tijekom intervencija su lakše ozlijeđeni i radnici Hrvatskih cesta.

Kad se situacija smiri bit će napravljena procjena štete i poduzeti svi koraci za snaciju i pomoć građanima, najavio je Tomašević. "Zagreb je i ranije prolazio kroz teške situacije - proći ćemo i kroz ovu. Čuvajte se, pazite jedni na druge i ostanite na sigurno", poručio je sugrađanima.

Oluja na miru nije pustila ni mrtve - stabla su pod snagom vjetra rušila i na nadgrobne spomenike na grobljima. Vjetar je na Mirogoju iščupao na desetke velikih stabala u veličanstvenoj Aleji Hermana Bollea, neka su letjela do kolnika.

Zagreb još nije obnovljen ni od snažnog potresa 2020., u kojem je uništen značajan broj zgrada u centru. Dodatnu štetu je napravila velika oluja u srpnju 2023., sad i ova, čiji se smiraj očekuje danas. Klimatolozi najavljuju da će, nažalost, ovakve vremenske nepogode postati "novo normalno", posljedica globalnog zatopljenja. Danas se najavljuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme mjestimice s oborinom. U Gorskoj Hrvatskoj će i dalje padati snijeg, puhat će umjeren, u središnjim i gorskim predjelima i vrlo jak vjetar, a na Jadranu i bura, ponegdje s olujnim udarima.