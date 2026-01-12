UZNEMIRUJUĆE
VIDEO Kako je počeo kaos u Dubravi. Zabijali se autima, tukli. A onda ga je pregazio!
Žestoki sukob izbio je nakon svađe 23-godišnjaka i 47-godišnjaka u zagrebačkoj Dubravi. 'Pali' su udarci u glavu, a stariji se svojim autom zabio u auto 23-godišnjaka. Zatim je 47-godišnjak krenuo s parkinga, a mlađi mu je prepriječio put tijelom. 47-godišnjak je tada autom naletio na njega, a mlađem muškarcu pružili su liječničku pomoć u KBC-u Zagreb, potvrdila je zagrebačka policija.
