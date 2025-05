VIDEO Kalinić: Moramo pojačati demografiju. Ako to nismo u stanju, onda je sve uzaludno...

U izbornoj emisiji 24sata gost je bio Pavle Kalinić, kandidat za gradonačelnika Zagreba ispred svoje nezavisne liste i partnera. Donosimo naglaske iz razgovora.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vidimo da je u tijeku prljava kampanja, a vi se nekako zadržavate izvan svega toga. Kako gledate na cijelu situaciju? Dojam je da više slušamo optužbe umjesto rješenja za građane.

Oni koji nemaju što reći i nemaju rješenja za ponuditi naravno da idu prljavo. Nadam da će Zagrepčani procijeniti tko zna i tko može. Kandidati se dijele na one koji znaju i koji ne znaju. Onda imate one koji znaju, ali nekima se lijepi za prste, a nekima ne. Neke se drži na koncu. Ja nisam taj nikada bio niti ću ikada biti.

Tko su ti koji ne znaju ili znaju, a lijepi im se za prste ili su na koncu?

To će građani morati sami procijeniti, kako ne bi rekli da sam im ja to gurao. U svakom slučaju ja imam manje prstiju pa se meni čak i manje može lijepi za prste. Preuzimaju se dijelovi tuđih programa, meni to ne smeta no problem je što nemaju svojih ideja.

O kome je riječ?

Nije važno. Pričaju se bajke. Mislim i kad bi postojala ozbiljna kontrola potpisa da mnogi ne bi prošli dalje. Nisam siguran za nekolicinu da su skupili broj potpisa. Ali to je njihov problem, moj nije.

Nećete ih imenovati?

Ne, nema šanse. Mi smo izašli s listom 7777. To ima kršćanski element, ali za ove druge to ima i kockarski element. Četiri sedmice iz ruke su, koliko znam, a nisam baš nešto u kartama, jače od . Jak je jača od Flash Royala.

Godinama ste bili dio sustava za vrijeme gradonačelnika Milana Bandića. Koliko bi se vaša vladavina razlikovala od njegove da dođete do pozicije?

Bilo je dobrih projekata, ali mislim da je osnovna stvar da riješimo pitanje djece. Moramo imati pronatalitetnu politiku u Gradu Zagrebu i ona mora biti vodeća u Hrvatskoj da svi drugi to slijede. Ako nismo u stanju riješiti to pitanje onda nam je cijela priča uzaludna. Uz to naravno idu vrtići, škole, stanovanje. Treba omogućiti mladim ljudima da ostanu ovdje i osnuju obitelj, a ne da odlaze u Irsku, Njemačku, Australiju, Novi Zeland, SAD ili Kanadu. Ne samo da Grad gradi stanove nego treba pomoći i ljudima koji se bez Grada riješili stambeno pitanje da im se barem pomogne otplatom dijela kamatama na te kredite. Treba pomoći i umirovljenike. Smatram da je grad Zagreb sigurno ima mogućnost odmah za barem za 100 eura podići mirovine koje su ispod prosjeka.

Među protukandidatima je i vaš bivši suradnik iz Bandićevog vremena Ivica Lovrić. Zašto niste išli zajedno?

Zašto što svatko od nas ima svoju viziju Zagreba. To ne znači da sutra, kada bude trebalo uspostaviti koalicije, ne vidim zašto se ne bi oformila. U ovo sa, ušao s namjerom da Možemo! jedan put zauvijek ode u povijest. Smatram da su maksimalno nesposobni i bahati. I mislim da je u redu da jednostavno ih više nema. Smatram da imam potencijala da se to eliminira.

Koliko predviđate da ćete dobiti glasova? Imate li neke svoje ankete izuzev ovih koje su javno objavljene.

Ankete koje su kod nas izlazile, nažalost, su uvijek kupljene. Ali to nije samo kod nas slučaj. Naravno da smo naravno radili anketu i moram reći da prvi najveći postotak je bio 'Ne znam' .

Strahujete li od male izlaznosti na ove izbore?

Velika većina mladih ljudi vam je nezainteresirana. Najveća grupacija koja izlazi na izbore su umirovljenici. Razlika između predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora, u koje mi sad idemo, je o tome što ovdje nema ideologija. Ovdje ili znaš raditi ili ne znaš.

Kako ocjenjujete mandat Tomislava Tomaševića, što mu najviše zamjerate, a što mu priznajete?

Puno su pričali, ali nisu ništa radili. Pobrinuli su se da njihove udruge dobiju jako puno novaca. Smatram da je njihova najveća svinjarija što su ukinuli mjeru roditelj odgojitelj. Ako je bilo nepravilnosti da je tu bilo nepravilnosti, bilo je, ali ne možete to presjeći sjekirom. To je trebalo doraditi, možda suziti priču ili smanjiti sredstva, ali nije trebalo prekinuti.

Vratit ćete tu mjeru?

Ta mjera će biti dana pravnicima da je slože. Moramo pojačati demografiju. Pada nam broj novorođene djece. Mi to moramo spriječiti.

Što su prioriteti? Što građani mogu očekivati?

Prva stvar koju treba urediti jest eliminirati smrad Jakuševca, da počupamo stupiće da hitna može normalno prolaziti. Želimo da se naprave Hitne pomoći budu što bliže Gajnicama, Sesvetama i Novom Zagrebu. Treba sve prometnice koje je moguće riješiti, bez obzira koliko košta, proširiti tramvajsku mrežu, napraviti na rubovima grada ogromna parkirališta koja će biti skoro pa besplatna, ali i pojačati broj parkirališta u centru. S državom treba dogovoriti rješavanje pitanje pruga kako Zagreb više ne bi bio podijeljen, ali i da se postojeća mreža koristi.

Kakav Zagreb očekujete nakon četiri godine vaše potencijalne vlasti?

Bolji nego sada. Pokrenut s mjesta i gurnut da se kreće, jer Zagreb he sad stao.

Za kraj, poruka građanima pred izbore?

Pozvao bih građane da biraju one koji su do sada pokazali da im se ne lijepi za prste i da biraju one koje nitko ne drži na koncu. To je jedini način da Zagreb napreduje.