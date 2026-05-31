VIDEO Kamion udario ogradu na A3 kraj GP Svilaj, rasuo se teret

Brodsko-posavska policija izvijestila je kako su danas oko 11.30 zaprimili dojavu o prometnoj nesreći. Kako navode teretni automobil udario je u zaštitnu ogradu na autocesti A3 na oko 233 kilometru sjevernog kolničkog traka.

- Tom prilikom je došlo do rasipanja tereta po sjevernoj i južnoj traci - naveli su iz policije.

Dodaju i kako nema ozlijeđenih osoba a promet se odvija usporeno. Isto tako, kako su rekli, na mjestu događaja je u tijeku očevid.