Motociklist naletio na radni stroj i poginuo na zatvorenoj cesti kraj Donjeg Miholjca

Motociklist (41) poginuo je u subotu oko 23 sati na cesti između Donjeg Miholjca i Svetog Đurđa, na dijelu ceste gdje je zabranjeno prometovanje svih vrsta vozila zbog radova na rekonstrukciji navedene dionice ceste.

Policajci su očevidom utvrdili da je muškarac vozio bez važeće vozačke dozvole i bez zaštitne kacige, upravljao je neregistriranim i tehnički neispravnim motociklom na kojem nisu bila ugrađena prednja svjetla, te se kretao navedenom dionicom kojom prilikom brzinu kretanja motociklom nije prilagodio uvjetima i stanju ceste uslijed čega je motociklom naletio na radni stroj.

Na mjesto događaja 41-godišnji vozač je preminuo.

Tijelo preminulog vozača prevezeno je u Klinički bolnički centar Osijek, gdje će u Kliničkom zavodu za patologiju i sudsku medicinu biti obavljena obdukcija.

