DJEVOJKA TEŠKO OZLIJEĐENA

VIDEO Kaos na autocesti kod Graza: Sudjelovala 33 vozila, preko 20 ljudi ozlijeđeno...
Foto: Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz

Masovni sudar 33 vozila dogodio se kod Graza u kojem je 28 ozlijeđenih, 18-godišnjakinja teško stradala. Autocesta je bila blokirana satima zbog nesreće...

Prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo 33 vozila dogodila se u nedjelju poslijepodne na autocesti u blizini Graza u austrijskoj Štajerskoj. Prema policiji, u masovnom sudaru lakše je ozlijeđeno 28 ljudi, dok je 18-godišnja djevojka teško ozlijeđena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Zbog nesreće su brojna vozila koja su pratila kamion na zavojitoj cesti proklizala i sudarila se, a u sudaru je sudjelovalo ukupno 33 vozila.

Prema policiji, 28 ljudi je lakše ozlijeđeno, od kojih su neki prevezeni u bolnicu. Osamnaestogodišnja djevojka je teško ozlijeđena i helikopterom je prevezena u bolnicu u Grazu.

Foto: Freiwillige Feuerwehr Nestelbach bei Graz

Zbog nesreće, autocesta između Graza i Beča bila je zatvorena na ovoj dionici nekoliko sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

