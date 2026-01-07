VIDEO Kaos na Branimirovoj: Kamionom je udario u kuću! 'Kuća se zatresla, kao potres'

Teretno vozilo je u srijedu oko podneva proklizao u kuću na Branimirovoj ulici u Zagrebu. Srećom u nesreći nije bilo ozlijeđenih, nastala je tek materijalna šteta. Susjed govori kako ga je s povratka s posla zateknuo kamion u kući.

Kamion sletio u kuću

- Mi smo spavali, u mirovini smo. Bio je jako tupi udar. Žena mi je rekla to je s krova snijeg pao, nastavio sam ležati a onda je susjeda rekla da nam se auto zabio u kuću. Bio sam šokiran. Mogao me ubiti. Kuća se zatresla, koda je potres kad je sletio. Udario je u susjedi prozor, strašno - rekao je Zlatko u čiju se kuću zabio vozač kamiona.

Kamion se zaletio u kuću

- Došao sam doma, a u kuću je bio zabijen kamion. Srećom pokupio je samo ogradu, nema ozlijeđenih - govori nam drugi susjed.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da su poziv zaprimili oko 11.25 sati.

Foto: 24sata

- Možemo vam potvrditi da smo zaprimili dojavu. Nastala je samo materijalna šteta, detalji nesreće biti će poznati nakon obavljenog očevida - rekli su nam iz policije.

Pokretanje videa... 04:17 Kamion sletio u kuću | Video: 24sata Video