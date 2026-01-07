Obavijesti

News

Komentari 24
NEVJEROJATNO

VIDEO Kaos na Branimirovoj: Kamionom je udario u kuću! 'Kuća se zatresla, kao potres'

Piše Luka Safundžić, Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Kaos na Branimirovoj: Kamionom je udario u kuću! 'Kuća se zatresla, kao potres'
14
Foto: Čitatelj 24sata

Možemo vam potvrditi da smo u srijedu zaprimili dojavu. Nastala je samo materijalna šteta, detalji nesreće biti će poznati nakon obavljenog očevida, rekli su nam kratko iz policije.

Admiral

Teretno vozilo je u srijedu oko podneva proklizao u kuću na Branimirovoj ulici u Zagrebu. Srećom u nesreći nije bilo ozlijeđenih, nastala je tek materijalna šteta. Susjed govori kako ga je s povratka s posla zateknuo kamion u kući. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kamion sletio u kuću 00:22
Kamion sletio u kuću | Video: Luka Safundžić/24sata

- Mi smo spavali, u mirovini smo. Bio je jako tupi udar. Žena mi je rekla to je s krova snijeg pao, nastavio sam ležati a onda je susjeda rekla da nam se auto zabio u kuću. Bio sam šokiran. Mogao me ubiti. Kuća se zatresla, koda je potres kad je sletio. Udario je u susjedi prozor, strašno - rekao je Zlatko u čiju se kuću zabio vozač kamiona.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kamion se zaletio u kuću 00:32
Kamion se zaletio u kuću | Video: Luka Safundžić/24sata

- Došao sam doma, a u kuću je bio zabijen kamion. Srećom pokupio je samo ogradu, nema ozlijeđenih - govori nam drugi susjed.

Zagrebačka policija potvrdila nam je da su poziv zaprimili oko 11.25 sati.

Foto: 24sata

- Možemo vam potvrditi da smo zaprimili dojavu. Nastala je samo materijalna šteta, detalji nesreće biti će poznati nakon obavljenog očevida - rekli su nam iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kamion sletio u kuću 04:17
Kamion sletio u kuću | Video: 24sata Video

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...
IZ MINUTE U MINUTU:

Venezuela i SAD dogovorili su se o nafti. Trump planira 'nabaviti' Grenland. Opcija je i vojska...

Američki predsjednik Trump, koji je rekao da SAD preuzima privremenu kontrolu nad Venezuelom bogatom naftom, u nekoliko je navrata rekao da želi preuzeti Grenland, koji mu je, kaže, potreban radi obrane
VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'
OGROMNI ZASTOJI

VIDEO Putnici s A1: 'Vjetar je toliko jak da baca autobus. Vozimo se 20 km/h, strašno...'

Krenuli smo autobusom iz Šibenika prema Zagrebu u 18:45. Ispred tunela Krpani stajali smo dulje vrijeme, nakon toga vozili smo brzinom od oko 20 km/h. Od samog početka puta puše jaka bura, a sada na autoputu ima i obilnog snijega, što dodatno otežava vožnju i smanjuje preglednost. U jednom trenutku svi putnici bili su u strahu zbog izuzetno jakog vjetra. U autobusu je većina mladih i među svima vlada strah zbog uvjeta na cesti, kaže nam jedan čitatelj koji je zapeo na autocesti A1 uslijed jakog snijega. "Ne osjećamo se sigurno u vožnji, niti malo. Baš je kaos. Vjetar je toliko jak da baca autobus", kaže nam dalje... Zbog orkanskog vjetra i mećave za sve skupine vozila zatvorena je dionica između čvorova Sveti Rok i Posedarje, priopčili su oko 21 iz HAK-a...
Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'
BILI SMO NA BOSILJEVU

Proveli smo dan sa Zimskom službom: 'Najveći problem su nam ljubitelji ljetnih guma...'

Proveli smo dan sa zimskom službom. Čitav dan brinu da su autoceste prohodne, a pomažu i ‘ljubiteljima ljetnih guma’

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026