VIDEO Kaos na Trumpovu skupu u Južnoj Karolini, letjele šake, on oduševljen: 'To je bilo sjajno'

Američki predsjednik Donald Trump održao je predizborni skup u Južnoj Karolini koji su obilježili brojni prosvjednici i fizički obračuni. Tijekom govora publika i prosvjednici neprestano su prekidali predsjednika, a incident je kulminirao kada je jedan od pristaša šakom udario prosvjednika po glavi. Trump je s pozornice oduševljeno pozdravio taj potez i usporedio napadača s poznatim boksačem.

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Pokretanje videa... VIDEO Trump krivi 'plaćene prosvjednike' | Video: 24sata/Reuters

Kaos na sveučilištu

Skup na Sveučilištu Clemson u srijedu navečer donio je neobičnu dozu kaosa, čak i za standarde događaja Donalda Trumpa. Predsjednik je stigao u tu saveznu državu kako bi podržao kampanju senatorice Darline Graham, sestre pokojnog Lindseyja Grahama, koja se bori za puni šestogodišnji mandat u Senatu.

No, pažnju su ubrzo ukrali prosvjednici koji su, prema izvješćima medija s terena, prekidali govor čak 12 puta. Dok su zaštitari izvodili prosvjednike van iz dvorane, okupljena publika glasno je skandirala ime svoje države.

Tijekom jednog izvođenja mlađeg prosvjednika, situacija je naglo prerasla u fizički obračun. Jedan stariji posjetitelj skupa pratio je prosvjednika te ga udario po glavi pred kamerama i okupljenom masom.

Foto: Umit Bektas

Oduševljenje s pozornice

Umjesto smirivanja tenzija i pozivanja na red, američki predsjednik iskoristio je trenutak kako bi otvoreno pohvalio napadača. Dok su policajci i zaštitari žurili smiriti situaciju, Trump je s odobravanjem pratio događaj.

​- To je bilo sjajno, čovječe. Vau. Čovječe, to mi se svidjelo. Gledao sam to - izjavio je Trump s pozornice.

Odmah nakon toga uslijedila je i nova opaska u kojoj je predsjednik zatražio da mu pokažu osobu koja je zadala udarac u publici, usput ga usporedivši s poznatim licem iz svijeta sporta.

​- Tko je tip koji je zadao taj udarac? Podsjetio si me na Evandera Holyfielda - dodao je Trump, aludirajući na bivšeg boksačkog prvaka u teškoj kategoriji koji je i sam osobno prisustvovao ovom skupu.

Foto: Umit Bektas

Optužbe o plaćenim prosvjednicima

Incident se dogodio u trenucima dok je Trump publici govorio o planovima za smanjenje ilegalne imigracije duž granice SAD-a i Meksika. Predsjednik se požalio kako ga prosvjednici namjerno prekidaju točno u trenucima kada se približava najvažnijem dijelu govora, dodavši da se radi o ljudima koji točno tempiraju svoje upadice.

Trump je nastavio objašnjavati okupljenima kako su ljudi koji rade nerede na njegovim skupovima zapravo plaćenici koji dolaze iz raznih dijelova zemlje. Odbacio je mogućnost da se radi o nezadovoljnim lokalnim stanovnicima te ih je nazvao lažnjacima.

​- Morate im odati priznanje. Potrebna je hrabrost da to napravite na Trumpovom skupu. Dobio je udarac - kratko je prokomentirao predsjednik sudbinu izbačenog prosvjednika.

Ovaj predizborni događaj dio je velike 32-dnevne turneje kojom predsjednik nastoji zadržati republikansku kontrolu nad Kongresom. Prema anketi agencije Reuters i Ipsosa objavljenoj u ponedjeljak, trenutno oko 31 posto Amerikanaca odobrava Trumpov rad u uredu, što predstavlja njegov rekordno nizak rejting u dosadašnjem mandatu.

*uz korištenje AI-ja