Obavijesti

News

Komentari 0
PROSVJED UOČI SJEDNICE PARLAMENTA

VIDEO KAOS U ALBANIJI Jajima i brašnom gađali policiju ispred parlamenta. Uzvratili suzavcem

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO KAOS U ALBANIJI Jajima i brašnom gađali policiju ispred parlamenta. Uzvratili suzavcem
20
Foto: Florion Goga
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prosvjednici su se okupili ispred parlamenta uoči početka sjednice. Dok su zastupnici ulazili u zgradu, dio okupljenih gađao ih je jajima, a policajce jajima i brašnom

Albanska policija je vodenim topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su demonstranti jajima i brašnom gađali policajce i zastupnike, izvijestila je u četvrtak agencija Reuters.  Prema navodima albanskih medija, u sukobima su ozlijeđena trojica policajaca i jedan prosvjednik. 

POGLEDAJTE GALERIJU:

Pokretanje videa...

Prosvjedi u Albaniji VIDEO
Prosvjedi u Albaniji | Video: 24sata/Reuters

Prosvjednici su se okupili ispred parlamenta uoči početka sjednice. Dok su zastupnici ulazili u zgradu, dio okupljenih gađao ih je jajima, a policajce jajima i brašnom. Policija je potom intervenirala vodenim topovima i suzavcem kako bi rastjerala prosvjednike.

Protest against a planned luxury resort backed by a company linked to Jared Kushner, the son-in-law of U.S. President Trump, in Tirana
Foto: Florion Goga

Val prosvjeda započeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.

"Prosvjedujemo jer želimo transparentnost. Želimo zaštititi našu prirodu. Vlada je korumpirana", rekao je prosvjednik Aslan Dogjani.

Protest against a planned luxury resort backed by a company linked to Jared Kushner, the son-in-law of U.S. President Trump, in Tirana
Foto: Florion Goga

Prosvjedi predstavljaju novi izazov za premijera Edija Ramu, koji je na vlasti od 2013. Dio javnosti optužuje njegovu vladu za neuspjeh u suzbijanju korupcije te nedostatnu kvalitetu javnih usluga, uključujući zdravstveni sustav.

Rama je na društvenoj mreži X poručio kako je "lijepi prosvjed građanstva, domoljublja i čistoće sada ustupio mjesto starom filmu sukoba, razdora i nasilja“.

Protest against a planned luxury resort backed by a company linked to Jared Kushner, the son-in-law of U.S. President Trump, in Tirana
Foto: Florion Goga

Ranije ove godine Albaniju su također obilježili nasilni prosvjedi tijekom kojih su demonstranti tražili ostavku tadašnje zamjenice premijera Belinde Balluku zbog navodne korupcije. Balluku je u međuvremenu razriješena dužnosti, no nepovjerenje prema vlastima i dalje je prisutno.

Organizatori su za subotu najavili novi prosvjed.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje
U SUDARU I FRKA PETEŠIĆ

FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje

Kako nam je potvrdio glasnogovornik Vlade Marko Milić, svi su dobro, a dva su se auta iz pratnje međusobno sudarila pri kočenju na Savskoj cesti gdje su ovih dana postavili žute barijere. Osim Plenkovića, u autu je bio i Zvonimir Frka Petešić
Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'
POTRES U VENEZUELI

Dramatični trenuci: Muškarac je 9 dana pod ruševinama, sad su na korak do njega. 'Pravo čudo'

Pretpostavlja se da mu je život spasila mala betonska zaštitarska kućica u kojoj se nalazio u trenutku potresa. Konstrukcija je tijekom urušavanja stvorila zaštitni prostor koji ga je sačuvao od oko 140 tona betona
Sin mi je prestao hodati čekajući da odobre lijek. Vrijeme je za ovu bolest najvažnije...
BITKA ZA TERAPIJU

Sin mi je prestao hodati čekajući da odobre lijek. Vrijeme je za ovu bolest najvažnije...

Oboljelima od Duchenneove mišićne distrofije lijek može produljiti djetinjstvo. Čekaju hoće li ga HZZO odobriti. Podršku dječacima dao i Dominik Livaković

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026