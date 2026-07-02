VIDEO KAOS U ALBANIJI Jajima i brašnom gađali policiju ispred parlamenta. Uzvratili suzavcem

Albanska policija je vodenim topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su demonstranti jajima i brašnom gađali policajce i zastupnike, izvijestila je u četvrtak agencija Reuters. Prema navodima albanskih medija, u sukobima su ozlijeđena trojica policajaca i jedan prosvjednik.

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Pokretanje videa... VIDEO Prosvjedi u Albaniji | Video: 24sata/Reuters

Prosvjednici su se okupili ispred parlamenta uoči početka sjednice. Dok su zastupnici ulazili u zgradu, dio okupljenih gađao ih je jajima, a policajce jajima i brašnom. Policija je potom intervenirala vodenim topovima i suzavcem kako bi rastjerala prosvjednike.

Foto: Florion Goga

Val prosvjeda započeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.

"Prosvjedujemo jer želimo transparentnost. Želimo zaštititi našu prirodu. Vlada je korumpirana", rekao je prosvjednik Aslan Dogjani.

Foto: Florion Goga

Prosvjedi predstavljaju novi izazov za premijera Edija Ramu, koji je na vlasti od 2013. Dio javnosti optužuje njegovu vladu za neuspjeh u suzbijanju korupcije te nedostatnu kvalitetu javnih usluga, uključujući zdravstveni sustav.

Rama je na društvenoj mreži X poručio kako je "lijepi prosvjed građanstva, domoljublja i čistoće sada ustupio mjesto starom filmu sukoba, razdora i nasilja“.

Foto: Florion Goga

Ranije ove godine Albaniju su također obilježili nasilni prosvjedi tijekom kojih su demonstranti tražili ostavku tadašnje zamjenice premijera Belinde Balluku zbog navodne korupcije. Balluku je u međuvremenu razriješena dužnosti, no nepovjerenje prema vlastima i dalje je prisutno.

Organizatori su za subotu najavili novi prosvjed.