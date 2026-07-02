Prosvjednici su se okupili ispred parlamenta uoči početka sjednice. Dok su zastupnici ulazili u zgradu, dio okupljenih gađao ih je jajima, a policajce jajima i brašnom
VIDEO KAOS U ALBANIJI Jajima i brašnom gađali policiju ispred parlamenta. Uzvratili suzavcem
Albanska policija je vodenim topovima i suzavcem rastjerala protuvladine prosvjednike okupljene ispred parlamenta u Tirani, nakon što su demonstranti jajima i brašnom gađali policajce i zastupnike, izvijestila je u četvrtak agencija Reuters. Prema navodima albanskih medija, u sukobima su ozlijeđena trojica policajaca i jedan prosvjednik.
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Prosvjednici su se okupili ispred parlamenta uoči početka sjednice. Dok su zastupnici ulazili u zgradu, dio okupljenih gađao ih je jajima, a policajce jajima i brašnom. Policija je potom intervenirala vodenim topovima i suzavcem kako bi rastjerala prosvjednike.
Val prosvjeda započeo je prije više od mjesec dana zbog planirane izgradnje luksuznog turističkog kompleksa koji razvija zet američkog predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner, no ubrzo je prerastao u šire protivljenje građevinskim projektima uz albansku obalu.
"Prosvjedujemo jer želimo transparentnost. Želimo zaštititi našu prirodu. Vlada je korumpirana", rekao je prosvjednik Aslan Dogjani.
Prosvjedi predstavljaju novi izazov za premijera Edija Ramu, koji je na vlasti od 2013. Dio javnosti optužuje njegovu vladu za neuspjeh u suzbijanju korupcije te nedostatnu kvalitetu javnih usluga, uključujući zdravstveni sustav.
Rama je na društvenoj mreži X poručio kako je "lijepi prosvjed građanstva, domoljublja i čistoće sada ustupio mjesto starom filmu sukoba, razdora i nasilja“.
Ranije ove godine Albaniju su također obilježili nasilni prosvjedi tijekom kojih su demonstranti tražili ostavku tadašnje zamjenice premijera Belinde Balluku zbog navodne korupcije. Balluku je u međuvremenu razriješena dužnosti, no nepovjerenje prema vlastima i dalje je prisutno.
Organizatori su za subotu najavili novi prosvjed.
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