VIDEO Kaos u Zagrebu: Sudarila se četiri auta na 'Bolonji'. Dvoje ljudi u bolnici, prekinut promet

Dvoje je ozlijeđenih u sudaru na Aleji grada Bologne u četvrtak u 17.20 sati. U sudaru su sudjelovala četiri vozila. Jednog ozlijeđenog su prevezli u KBC Zagreb, a drugog u KBC Sestre milosrdnice, potvrdili su nam iz PU zagrebačke. Na tom dijelu je obustavljen promet, a kako nam javljaju čitatelji i kako je vidljivo na Google kartama, stvara se velika gužva.

Zbog sudara, svoje linije preusmjerio je i ZET.

- Zbog sudara ostalih sudionika prometa na Aleji Bologne, linije 172 i 176 u oba smjera prometuju obilazno preko Samoborske ceste i Škorpikove ulice do svojih trasa - objavio je ZET na službenim stranicama.