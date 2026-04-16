Zbog sudara ostalih sudionika prometa na Aleji Bolonje, linije 172 i 176 u oba smjera prometuju obilazno preko Samoborske ceste i Škorpikove ulice do svojih trasa - objavio je ZET na službenim stranicama
OGROMNE GUŽVE
VIDEO Kaos u Zagrebu: Sudarila se četiri auta na 'Bolonji'. Dvoje ljudi u bolnici, prekinut promet
Dvoje je ozlijeđenih u sudaru na Aleji grada Bologne u četvrtak u 17.20 sati. U sudaru su sudjelovala četiri vozila. Jednog ozlijeđenog su prevezli u KBC Zagreb, a drugog u KBC Sestre milosrdnice, potvrdili su nam iz PU zagrebačke. Na tom dijelu je obustavljen promet, a kako nam javljaju čitatelji i kako je vidljivo na Google kartama, stvara se velika gužva.
Zbog sudara, svoje linije preusmjerio je i ZET.
- Zbog sudara ostalih sudionika prometa na Aleji Bologne, linije 172 i 176 u oba smjera prometuju obilazno preko Samoborske ceste i Škorpikove ulice do svojih trasa - objavio je ZET na službenim stranicama.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
