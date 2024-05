VIDEO Katastrofa u Papui Novoj Gvineji! U odronu zatrpano čak 2000 ljudi: 'Zemlja i dalje klizi'

Strahuje se da je prošlotjedno veliko klizište u Papui Novoj Gvineji zatrpalo čak 2000 ljudi. Spasioci pokušavaju pronaći preživjele u udaljenoj regiji. Klizište se aktiviralo u petak u planinskoj regiji Enga, a najnovija brojka naglo je porasla u odnosu na ranije procjene, prenosi CNN.

Ubrzo nakon što se katastrofa dogodila, Ujedinjeni narodi su rekli da je možda čak 100 ljudi poginulo. Ta brojka je kasnije skočila na više od 670, prema procjenama šefa misije Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u zemlji.

Šef ureda UN-ove Međunarodne organizacije za migracije u toj zemlji Serhan Aktoprak kaže da su posljedice odrona do kojeg je došlo u petak u izoliranoj pokrajini Enga veći nego se isprva mislilo. I spasioci su u opasnosti jer zemlja i dalje klizi.

Aftermath of a landslide in Enga Province | Foto: New Porgera Limited

- Voda teče i to stvara ogroman rizik za sve na tom području gdje živi gotovo 4000 ljudi - navodi Aktoprak.

Humanitarna agencija Care Australia pomaže i upozorava da će broj pogođenih velikim odronom vjerojatno biti veći od dosad procijenjenog zbog ljudi koji bježe od plemenskih sukoba na obližnjim područjima.

Aftermath of a landslide in Enga Province | Foto: New Porgera Limited

Najmanje je 1000 ljudi raseljeno zbog ove katastrofe. Aktoprak navodi da su u odronu uništene površine na kojima su stanovnici uzgajali hranu, a uništena su i crpilišta pitke vode.