Ukrajini nedostaje 27 milijardi dolara za obranu: Novi ministar obrane najavio veliki plan

Novi ukrajinski ministar obrane Jevgenij Hmara izjavio je da će partnerima Kijeva predstaviti "jasnu viziju" o tome kako njegova zemlja planira voditi rat protiv Rusije, dok vlada pokušava ubrzati isplatu dijela zajma Europske unije kako bi pokrila manjak u vojnom proračunu od 27 milijardi dolara. Ukrajina se uvelike oslanja na strana sredstva za nastavak ratnih napora, koji su sada u petoj godini, a EU se obvezala osigurati 90 milijardi eura financijske pomoći do kraja 2027. godine.

U izjavama za novinare objavljenim u nedjelju, Hmara je rekao da će Kijev nastojati unaprijed povući dio zajma od 45 milijardi eura planiranog za sljedeću godinu, kao i lobirati kod saveznika za veće doprinose te tražiti pomoć od novih zemalja koje je još nisu dale.

"Ukrajina će partnerima predstaviti jasnu viziju i jasan plan: s kakvim se zadacima suočavaju Obrambene snage, koji su projekti za to potrebni, koji se rezultati moraju postići i u kojim vremenskim okvirima", rekao je.

EU je namijenila po 45 milijardi eura za 2026. i 2027. godinu, omogućujući Ukrajini da usmjeri rekordna sredstva u obranu. Predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je prošlog tjedna da je Kijev potrošio više nego što je očekivano u prvoj polovici godine.

"Zajednička vizija" rata

Hmara je preuzeo dužnost ministra obrane prošlog mjeseca od Mihaila Fedorova, čije je razrješenje izazvalo rijetke ratne prosvjede, što je potaknulo Zelenskija da smijeni i svog nepopularnog vojnog zapovjednika.

Hmara, bivši zapovjednik specijalnih snaga koji je vodio ukrajinsku kampanju dubokih udara protiv Rusije, rekao je da dijeli "zajedničku viziju" s novim vrhovnim generalom Mihajlom Drapatijem. Obvezao se da će biti otvoren prema vojnicima na prvoj crti bojišnice i zapovjednicima.

"Upravo vojnici na terenu najbolje vide što treba promijeniti", rekao je.

Kijev nastoji preuzeti inicijativu od Moskve, dijelom pojačavanjem dalekometnih napada dronovima na rusku naftnu infrastrukturu, vojnu proizvodnju i logistiku.

No, zemlja se suočava s kritičnim nedostatkom ljudstva i sustava protuzračne obrane za odbijanje ruskih zračnih napada na ukrajinske gradove. Ukrajinska vojska također se našla na udaru kontroverzi zbog zlouporaba i lošeg upravljanja u postupcima mobilizacije i na samom bojištu.

Hmara je također istaknuo da Ukrajina treba "odgovarajuće odluke" za očuvanje života te jasnu viziju u svim redovima o tome kako ratovati i okončati sukob.

"Ta vizija mora se prenijeti niz zapovjedni lanac do zapovjednika i jedinica koje svakodnevno izvršavaju misije na bojišnici", rekao je.

Hmara je naveo da je Ukrajina testirala četiri potencijalna presretača za obaranje mlaznih dronova koje Rusija sve češće ispaljuje na Ukrajinu. Cilj je, dodao je, s vremenom pokrenuti proizvodnju tisuća takvih jedinica.