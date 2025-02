VIDEO Bio je kitu u ustima! Sve snimljeno! Grdosija progutala kajakaša pa ga je ispljunula

Grbavi kit je progutao kajakaša uz obalu Patagonije u Čileu. Ubrzo nakon toga ga je ispustio. Kajakaš je neozlijeđen, a sve je snimljeno kamerom. Adrián Simancas je s ocem Dellom prošle subote veslao u zaljevu Bahía El Águila, u blizini svjetionika San Isidro u Magellanovu tjesnacu. Iz vode se pojavio kit i progutao Adriána zajedno s njegovim žutim kajakom. Potom ga je "ispljunuo".

Njegov otac Dell je bio nekoliko metara dalje i sve je snimio.

- Budi smiren, ostani smiren - govori Dell nakon što je njegov sin izašao iz kitovih usta.

- Mislio sam da je to kraj. Bio sam uvjeren da me pojeo, da me progutao - rekao je Adrián za Associated Press. Kaže kako se, nakon što je izronio, najviše bojao da bi kit mogao ozlijediti njegova oca ili da bi mogao nastradati u ledenoj vodi.

- Kada sam ponovno izronio i shvatio da plutam, preplavio me novi val straha – hoće li se nešto dogoditi mom ocu, hoćemo li uspjeti doplivati do obale na vrijeme, hoću li dobiti hipotermiju? - rekao je Adrián. Uspio je nekako doplivati do očeva kajaka. Unatoč šoku, uspjeli su se vratiti na obalu, neozlijeđeni.

Magellanov tjesnac, smješten oko 2600 kilometara južno od čileanskog glavnog grada Santiaga, popularno je mjesto za turiste. Temperature u tom području su niske, iako je sada tamo ljeto, minimalne se spuštaju do 4°C i rijetko prelaze 20°C.

Napadi kitova na ljude u čileanskim vodama izuzetno su rijetki.