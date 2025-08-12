Obavijesti

ZBRAJA SE ŠTETA

Piše Marta Divjak,
VIDEO Kod Biograda je izgorio peradarnik: Stradalo je više od 18 tisuća komada peradi...
Foto: Dalmatinski portal

Iako su vatrogasci došli u roku od samo par minuta, cijeli peradarnik bio je zahvaćen požarom

Više od 18 tisuća peradi stradalo je u velikom požaru koje je zahvatilo peradarnik u Jankolovici pokraj Biograda na Moru. Matej Rudić, Županijski vatrogasni zapovjednik rekao nam je kako su vatrogasci stigli na požarište u roku par minuta, ali peradi nije bilo spasa.

- Na terenu je bilo 30 vatrogasaca i 13 vozila iz JVP-a Biograd na Moru te DVD-ova Biograd na Moru, Drage, Pakoštane, Sveti Filip i Jakov te Polača. Prema riječima osoba odgovornih unutar tvrtke, u peradarniku se u trenutku požara nalazilo preko 18 tisuća komada peradi koje su sve stradale. Požar je u potpunosti lokaliziran u 10.15 sati - rekao nam je Rudić.

