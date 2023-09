VIDEO Krenuli radovi na Aveniji Većeslava Holjevca: Gužva se već stvara, radovi traju 30 dana

Danas u 8:30 započeli su radovi na jednoj od najprometnijih zagrebačkih avenija, Aveniji Većeslava Holjevca. Promet se zatvara u oba smjera, a tom trasom neće prometovati ni ZET-ovi autobusi. Radovi će se obavljati na dionici od raskrižja s Islandskom do Nežićeve ulice, i to u dvije etape. Prva faza koja počinje u četvrtak ujutro zatvara ulicu od raskrižja kod naselja Pobrežje do raskrižja s Nežićevom ulicom. U drugoj fazi u oba smjera se zatvara dionica od raskrižja s Islandskom ulicom (raskrižje kod Doma zdravlja Siget) do naselja Pobrežje. Grad Zagreb procjenjuje da će radovi biti završeni do 21. listopada, za ravno mjesec. Gužve su se već počele stvarati...