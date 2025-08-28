VIDEO Lančani sudar kod Donje Zdenčine: Jedan auto na krovu, ozlijeđen čovjek. Kolona 17 km

U lančanom sudaru pet automobila na A1 u četvrtak popodne, ozlijeđen je jedan čovjek, potvrdili su nam iz zagrebačke policije. Do prometne nesreće došlo je kod čvora Donja Zdenčina oko 12 sati. Promet je, kako su kazali, otežan.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:38 Prevrnuo se auto na autocesti A1 | Video: čitatelj/24sata

Ozlijeđeni čovjek je prevezen u Kliniku za traumatologiju KBC-a "Sestre milosrdnice". Čitatelji su nam poslali videozapise gužve i prometne nesreće. U prometnoj nesreći jedan je automobil završio na krovu.

Foto: Čitatelj 24sata

- Prevrnuo se u sudaru i završio na krovu. Vozimo se jako sporo. Sve je puno policije, vatrogasaca i hitne. Užas - kazao nam je jedan od čitatelja.

- Zbog prometne nesreće na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od oko 17 km - stoji na stranicama HAK-a.



