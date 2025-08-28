Prometna nesreća se dogodila na čvoru Donje Zdenčine oko 12 sati. Promet je, kako su kazali iz policije, otežan
VIDEO Lančani sudar kod Donje Zdenčine: Jedan auto na krovu, ozlijeđen čovjek. Kolona 17 km
U lančanom sudaru pet automobila na A1 u četvrtak popodne, ozlijeđen je jedan čovjek, potvrdili su nam iz zagrebačke policije. Do prometne nesreće došlo je kod čvora Donja Zdenčina oko 12 sati. Promet je, kako su kazali, otežan.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Ozlijeđeni čovjek je prevezen u Kliniku za traumatologiju KBC-a "Sestre milosrdnice". Čitatelji su nam poslali videozapise gužve i prometne nesreće. U prometnoj nesreći jedan je automobil završio na krovu.
- Prevrnuo se u sudaru i završio na krovu. Vozimo se jako sporo. Sve je puno policije, vatrogasaca i hitne. Užas - kazao nam je jedan od čitatelja.
- Zbog prometne nesreće na čvoru Donja Zdenčina u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom u koloni od oko 17 km - stoji na stranicama HAK-a.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+