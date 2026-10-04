VIDEO Latvijski premijer velikom pobjedom utro put novoj proukrajinskoj vladi

Očekuje se da će latvijski premijer Andris Kulbergs zadržati vlast i sastaviti proukrajinsku koaliciju nakon što je njegova centristička stranka Ujedinjena lista ostvarila najveću pobjedu na parlamentarnim izborima otkako je Latvija stekla neovisnost 1991. godine.

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Nakon prebrojanih 97 posto glasova na subotnjim izborima u toj zemlji članici NATO-a i Europske unije koja graniči s Rusijom, Ujedinjena lista osvojila je 35,3 glasova, čime je osvojila 42 mjesta u parlamentu koji broji 100 zastupnika.

Kulbergs (47), poslovni čovjek i amaterski vozač relija, došao je na vlast u svibnju nakon raspada prethodne koalicije zbog neuspješnog rješavanja incidenata s ukrajinskim dronovima koji su neopaženo ušli u latvijski zračni prostor.

Latvijsko gospodarstvo već više od desetljeća zaostaje za onima u susjedstvu, a Kulbergs je obećao poboljšati upravljanje, smanjiti birokraciju i srezati javnu potrošnju, govori politolog Roberts Kits.

"Kulbergs je igrao na kartu čovjeka koji stvari rješava i uvjerio birače da je sposoban raditi drugačije te unijeti svježu energiju", rekao je.

"To znači da je odgovornost golema. Ljudi očekuju rezultate, no ostaje pitanje ima li i dovoljno sposoban tim da to ostvari."

Kits kaže da se čini da Ujedinjena lista može osigurati većinu u parlamentu zajedno s nacionalističkom Nacionalnom alijansom ili s liberalnim Progresivcima.

Nastavak čvrstog stava prema Rusiji

Foto: Ints Kalnins

Kulbergs je obećao nastavak potpore Ukrajini i zadržavanje čvrstog stava prema Moskvi.

"Svaka nas gospodarska veza s Rusijom slabi. Da, to može donijeti dodatni novac, ali riječ je o slabosti koju bi Rusija jednom mogla iskoristiti", rekao je novinarima u sjedištu svoje stranke u izbornoj noći, dok su pristaše slavile veliku pobjedu.

"Rezultat je izvanredan. Nisam očekivao ovakav ishod", rekao je Kulbergs. Izlaznost birača iznosila je 51,8 posto, što je pad u odnosu na 59,4 posto 2022. godine.

Iza Ujedinjene liste našla se populistička stranka Latvija na prvom mjestu s 13,1 posto glasova. Uoči izbora, ta je stranka nastojala pridobiti brojnu etničku rusku manjinu u zemlji. Reagirajući na rezultate izlaznih anketa, Kulbergs je izrazio nadu da će ostati premijer, no naglasio je da ne želi vladati u koaliciji s tom strankom koja zagovara politiku u stilu američkog pokreta MAGA.

Treće mjesto zauzela je proruska stranka Suverena snaga s 11,7 posto glasova, a slijedi je Nacionalni savez, koji zagovara beskompromisan stav prema Kremlju i osvojio je 8,9 posto glasova.

Tijekom kampanje Kulbergs je obećao jačanje latvijskih kapaciteta za obranu od bespilotnih letjelica te zadržavanje izdvajanja za obranu na razini od 5 posto bruto domaćeg proizvoda, što je jedna od najviših stopa unutar NATO-a.

Njegovi suparnici naklonjeni Kremlju tvrde da bi Latvija trebala obustaviti svaku pomoć Ukrajini i radije se usredotočiti na rješavanje problema povezanih s troškovima života, posebice među rusofonom manjinom u zemlji.

Iako su proruske stranke povećale svoju zastupljenost, Kits je istaknuo da su one i dalje na marginama te da je malo vjerojatno da će utjecati na vladinu politiku. Latvijska ruska manjina podijeljena je između onih koji se protive ratu Moskve u Ukrajini i onih koji izražavaju nezadovoljstvo domaćim politikama usmjerenima na ograničavanje njihova utjecaja na javni život, što mnogi od njih smatraju diskriminatornim.

Latvija broji 1,9 milijuna stanovnika, a smještena je između Baltičkog mora na zapadu te Rusije i Bjelorusije na istoku. Na sjeveru i jugu graniči s Estonijom i Litvom, koje su obje također u EU-u i NATO-u.