VIDEO Lukašenko želi biti kao Putin, ali mu ne ide. Pogledajte kako se prosuo na hokeju

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko proteklog se vikenda ponovno našao na ledu, no sportski nastup ovaj put nije završio kako je očekivao. Na revijalnoj hokejaškoj utakmici održanoj u Olimpijskoj areni u Minsku nastupio je za momčad veterana, dok su im suparnici bili profesionalni hokejaši iz Brestske oblasti.

Tijekom susreta došlo je do nezgodnog sudara između Lukašenka i njegovog suigrača Jaroslava Čuprisa. Predsjednik je pritom izgubio ravnotežu i pao na led, nakon čega je ubrzo napustio igru.

Iz njegova ureda ubrzo su poručili kako je riječ o istegnuću mišića leđa te da nema ozbiljnijih posljedica. Nešto kasnije oglasio se i sam Lukašenko, umanjujući značaj incidenta.

"Sasvim uobičajena situacija - treba pobijediti svoje da bi se i protivnik uplašio. Sve je u redu, već se pripremam za sljedeću utakmicu", poručio je bjeloruski predsjednik.