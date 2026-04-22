VIDEO Majstori u Zagrebu besplatno popravljali stvari na Dan planeta Zemlje

SAŽETAK UTAKMICE

VIDEO Nebeski skok Boškovića za veliki preokret Lokomotive i zadržavanje snova o Europi LOKOMOTIVA - SLAVEN 2-1 Lokosi su u 31. kolu na Maksimiru preokretom svladala Slaven 2-1. Gosti su poveli u 32. minuti golom Crepulje iz kaznenog udarca, a već u 34. izjednačio je Sušak. Pobjedu je domaćinu donio Bošković u 84. minuti. Bio je to dvoboj petog i šestog s po 37 bodova, u borbi za Europu.

Kopiranje linka