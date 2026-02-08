VIDEO Mamićev cirkus izazvao obračun: Svi su HDZ-ovci dok im se ne 'dokaže' suprotno

On nije naš član, kazali su u HDZ-u nakon što su u javnost procurile snimke Zdravka Mamića dok uživa u pjevanju Arkanove udovice i dijeli raskošne napojnice članovima orkestra. Pa su odmah dodali: “Siniša Hajdaš Dončić bio je član naše stranke!” Bio član, ne bio, Zdravko Mamić svakako je bio veliki fan ove stranke. I nije u tome moralo biti neke ljubavi - znao je da će biti suđen, pa je navijao za Kolindu Grabar Kitarović, koja je kao predsjednica raspolagala mogućnošću pomilovanja.

