VIDEO Manji požar kod Z Centra u Zagrebu, stigli su i vatrogasci

Iza samog Z Centra odjednom je buknulo kod kante za smeće, prvo je zaštitar pokušao gasiti, ali su brzo stigli i vatrogasci, javlja čitatelj.

Požar je izbio u nedjelju oko 20.15 na Ljubljanskoj aveniji izvan trgovačkog centra 'Z Centar'. Zapalio se koš za smeće. Brzom intervencijom zagrebačkih vatrogasaca požar je ugašen.