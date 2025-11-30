Kod Z Centra na Ljubljanskoj aveniji zapalilo se smeće, vatrogasci brzo reagirali i ugasili požar
ZAPALJENO SMEĆE
VIDEO Manji požar kod Z Centra u Zagrebu, stigli su i vatrogasci
Iza samog Z Centra odjednom je buknulo kod kante za smeće, prvo je zaštitar pokušao gasiti, ali su brzo stigli i vatrogasci, javlja čitatelj.
Požar je izbio u nedjelju oko 20.15 na Ljubljanskoj aveniji izvan trgovačkog centra 'Z Centar'. Zapalio se koš za smeće. Brzom intervencijom zagrebačkih vatrogasaca požar je ugašen.
