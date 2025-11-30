Obavijesti

News

Komentari 0
ZAPALJENO SMEĆE

VIDEO Manji požar kod Z Centra u Zagrebu, stigli su i vatrogasci

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Manji požar kod Z Centra u Zagrebu, stigli su i vatrogasci
1
Foto: Čitatelj 24sata

Kod Z Centra na Ljubljanskoj aveniji zapalilo se smeće, vatrogasci brzo reagirali i ugasili požar

Iza samog Z Centra odjednom je buknulo kod kante za smeće, prvo je zaštitar pokušao gasiti, ali su brzo stigli i vatrogasci, javlja čitatelj. 

POGLEDAJTE VIDEO: 

Pokretanje videa...

Požar 00:14
Požar | Video: 24sata Video

Požar je izbio u nedjelju oko 20.15 na Ljubljanskoj aveniji izvan trgovačkog centra 'Z Centar'. Zapalio se koš za smeće. Brzom intervencijom zagrebačkih vatrogasaca požar je ugašen. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića
DESNICA NA NOGAMA

Čeka li Hrvate crni Božić? Evo kako Thompson otvara frontu protiv Tomaševića i Plenkovića

Thompsonova prijetnja Tomaševiću zbog zabrane koncerta otvara širi politički sukob koji prijeti destabilizacijom Zagreba i testira moć HDZ-a, donosi novi broj tjednika Express u svojoj političkoj analizi
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025