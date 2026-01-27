Obavijesti

POSJET VOJARNI

VIDEO Milanović je posjetio vrh HRZ-a, obišao i borbene Rafale

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Filip Glas

Na sastanku se razgovaralo o izazovima i potrebama HRZ-a koje treba osiguravati kako bi ratno zrakoplovstvo kao grana OSRH moglo izvršavati svoju Ustavom propisanu zadaću

Predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sastao se danas u Zapovjedništvu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, u vojarni „Pukovnik Marko Živković“ u Velikoj Gorici, s načelnikom Glavnog stožera OSRH general-pukovnikom Tihomirom Kundidom, zapovjednikom Hrvatskog ratnog zrakoplovstva brigadnim generalom Krešimirom Ražovom i zapovjednicima ustrojbenih jedinica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Filip Glas

Zapovjednik HRZ-a brigadni general Krešimir Ražov izvijestio je predsjednika Milanovića o stanju spremnosti te trenutnim i budućim zadaćama koje stoje pred HRZ-om. Na sastanku se razgovaralo o izazovima i potrebama HRZ-a koje treba osiguravati kako bi ratno zrakoplovstvo kao grana OSRH moglo izvršavati svoju Ustavom propisanu zadaću. Istaknuto je kako su vojne sposobnosti koje ima ratno zrakoplovstvo i zadaće koje trenutno obavljaju ili će obavljati u budućnosti od velike važnosti za obranu suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Filip Glas

Nakon sastanka, predsjednik Milanović je obišao vojarnu HRZ-a gdje su mu pripadnici 191. eskadrile lovačkih aviona prezentirali operativne i tehničke poslove te proces obuke za uporabu i održavanje višenamjenskih borbenih aviona Rafale. Pri tome je poseban naglasak bio na standardima i procedurama za provedbu zadaće nadzora i zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske u sklopu NATO-ovog integriranog sustava protuzračne i proturaketne obrane NATINAMDS-a (NATO Integrated Air and Missile Defence System). Predsjednik je obišao i 125. eskadrilu besposadnih zrakoplovnih sustava gdje je informiran o sposobnostima, organizaciji i obuci za uporabu Bayraktara TB-2.

Predsjednik Milanović posjetio Zapovjedništvo Hrvatskog ratnog Zrakoplovstva 01:16
Predsjednik Milanović posjetio Zapovjedništvo Hrvatskog ratnog Zrakoplovstva | Video: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Marko Beljan

Uz načelnika Glavnog stožera OSRH i zapovjednika HRZ-a, na sastanku s predsjednikom Milanovićem bili su zapovjednik 91. krila brigadir Christian Jagodić, zapovjednik 93. krila brigadir Tomislav Vacenovski, zapovjednik Središta za obuku HRZ-a „Rudolf Perešin“ brigadir Davor Gren, načelnik Operativnog odjela zapovjedništva HRZ-a brigadir Mario Pleša, zapovjednik 191. eskadrile lovačkih aviona pukovnik Josip Perić, zapovjednik bojne zračnog motrenja i navođenja pukovnik Mladen Milardović, zapovjednik 125. eskadrile besposadnih zrakoplovnih sustava pukovnik Andrej Tijan i zapovjednik 194. eskadrile višenamjenskih helikoptera bojnik Zvonimir Dalić.

Foto: Ured predsjednika Republike Hrvatske / Filip Glas

Uz Predsjednika Republike bili su savjetnik Predsjednika Republike za obranu Ivica Olujić i pročelnik Vojnog ureda brigadir Franjo Hrala.

