VIDEO Milanović nakon vojnog mimohoda: 'Slavimo svoje pobjede, ne mrzimo nikoga'

Slavimo svoje pobjede, ne mrzimo nikoga. Potpuno smo svjesni - i želim da toga budu svjesni i oni koji dolaze iza nas, koji su tada bili djeca - da je to bila pobjeda hrvatskih vojnika, hrvatskih ljudi, hrvatskog vodstva tog vremena, napisao je Zoran Milanović, predsjednik Republike Hrvatske i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga.

- Uz minimalnu pomoć iz inozemstva, i uglavnom uz opstrukciju tako da to pobjedu čini još puno većom. I ovo ne govorim radi žala ili zlobe, nego radi činjenica. Hrvatska je u potpunosti bila gospodar svoje sudbine, to nam je lekcija i za sutra. Imamo saveznike, ali jedino je nama stvarno stalo do Hrvatske! - dodao je Milanović.

Državni i vojni vrh izrazio je oduševljenje visokom razinom sposobnosti i opremljenosti Hrvatske vojske koju je pokazao svečani vojni mimohod kojim Hrvatska obilježava 30. obljetnicu vojno-redarstvene akcije Oluja i oslobađanje okupiranog teritorija koje su tijekom Domovinskog rata zauzeli pobunjeni Srbi i pripadnici jugovojske.

Zagreb: Svečani vojni mimohod u povodu 30 godina VRO Oluja | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Danas smo demonstrirali snagu hrvatske države, hrvatske vojske, policije i svega onoga što su temeljni stupovi bilo koje države. Ljudi su vidjeli koliko je Hrvatska danas, 30 godina nakon Oluje, snažna - ocijenio je premijer Andrej Plenković nakon svečanog mimohoda.

Zahvalio je svim ministrima i dužnosnicima na organizaciji mimohoda, ocijenivši cijeli događaj savršenim, 'na visokoj razini i zaista decentno'.

- Mene je dojmilo ukupno dizanje razine sposobnosti Hrvatske vojske, prvi put smo vidjeli devet Rafalea u isto vrijeme u zraku što je bila kruna ovog svečanog vojnog mimohoda i velika demonstracija sposobnosti kakvu nikada nismo imali. To je poruka snage Hrvatske vojske i HRZ-a, a zahvaljujući odlukama naše Vlade koju smo čekali skoro dvadesetak godina - kazao je.

Reakcije iz Srbije prokomentirao je riječima kako se 'mi oslanjamo na sebe, a poštujemo druge'. Hrvatska, kao i druge zemlje živi u vremenu koje je vrlo turbulentno u sigurnosnom smislu i jedini ispravan put je da, na temelju lekcija naučenih u Domovinskom ratu, ulažemo u obranu, sada i u godinama koje su pred nama, poručio je.

Na novinarsko pitanje, kazao je da je razgovarao s predsjednikom Zoranom Milanovićem i da su komentirali da je bilo odlično.

- Gledali smo i bili impresionirani snagom vojske, policije i svih drugih koji su bili u postroju - ustvrdio je, dodavši da, dok je njihove Vlade, bit će još ulaganja u vojsku.