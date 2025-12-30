VIDEO Milijarde kovanica kuna odlaze u povijest: Zadnji dan je sutra, evo do kada rade banke

Čekam već sat vremena, a stigla sam u osam, pola sata prije otvaranja jer sam vidjela kolika je gužva bila jučer. Godinu dana skupljam ovaj sitniš; nisam brojala, ali nakupit će se stotinjak eura. Samo ne znam zašto sam čekala zadnji tren, kroz smijeh nam priča Ana dok strpljivo cupka na hladnoći ispred HNB-a u zagrebačkoj Jurišićevoj ulici. Srijeda je posljednji rok za zamjenu kovanica kuna u eure, a Ana nije jedina koja je čekala "pet do dvanaest".

Iako se red protezao gotovo do križanja s Draškovićevom, među građanima i zaposlenicima nije bilo nervoze. Tek su rijetki odustali zbog studeni i manjka vremena, a zabilježen je i dirljiv trenutak solidarnosti: jedan je čovjek odustao od čekanja pa je svoje kovanice jednostavno predao starijem gospodinu u redu i otišao.

Među onima koji su strpljivo čekali našao se i Australac Ronnie Shahar, profesionalni sakupljač kovanica. On obilazi svijet, surađuje s humanitarnim organizacijama i zračnim lukama te otkupljuje strane valute koje u svojim zemljama više ne vrijede. Shahar je oštro kritizirao odluku o prestanku zamjene kovanica.

- Izračunao sam da će Nacionalna banka ostvariti ogromnu dobit ukidanjem mogućnosti zamjene. Smatram da je ovakav postupak države nepošten jer se hrvatske kovanice nalaze raspršene diljem svijeta i fizički nikada neće biti vraćene na vrijeme - istaknuo je Shahar.

HNB: Milijarde kovanica ostat će tek uspomena

Službeni podaci potvrđuju da će golema količina novca ostati izvan trezora. Tihomir Mavriček, izvršni direktor Sektora za gotov novac HNB-a, potvrdio je da se potpuni povrat i ne očekuje.

- U optjecaju je još uvijek oko 74 milijuna komada novčanica i čak dvije milijarde komada kovanica. Kao turistička zemlja, svjesni smo da je hrpa novca iznesena izvan naših granica. Također, dio će ostati kod naših građana iz sentimentalnih razloga. Većina tog novca nikada se neće vratiti - izjavio je Mavriček.

Brojčano je vraćeno tek 27,6 posto komada kovanica, što znači da je više od dvije trećine još uvijek "u rukama" ljudi ili u inozemstvu. Ipak, vrijednosni postotak povrata je veći (43,7 posto), jer su građani primarno mijenjali veće apoene. Iz HNB-a napominju kako su ovi podaci u skladu s iskustvima drugih članica europodručja.

Brojke i rokovi

Zaključno s 29. prosinca 2025., povučeno je 470,69 milijuna novčanica i 827,91 milijun kovanica. Međutim, "na terenu" se i dalje nalazi: 74,28 milijuna komada novčanica (vrijednih 3,05 milijardi kuna) 2,17 milijardi komada kovanica (vrijednih 1,16 milijardi kuna).

Na svojoj blagajni HNB, uz zamjenu kuna za eure, radi i zamjenu oštećenog gotovog novca eura.

Prosječni broj dnevnih transakcija zamjene HRK za EUR i prosječan dnevni iznos transakcije:

01.01. – 30.09.2025. – prosječno 137 transakcija dnevno, prosječne vrijednosti 2.467,05 kuna

01.10. – 31.10.2025. – prosječno 157 transakcija dnevno, prosječne vrijednosti 2.289,88 kuna

01.11. – 30.11.2025. – prosječno 179 transakcija dnevno, prosječne vrijednosti 2.425,48 kuna

01.12. – 29.12.2025. – prosječno 249 transakcija dnevno, prosječne vrijednosti 2.063,06 kuna

Svoje kovanice možete zamijeniti još samo danas, 31. prosinca, od 8.30 do 14.00 sati na adresi Jurišićeva 17 ili slanjem putem pošte na adresu Hrvatske narodne banke. Nakon toga, kovanice kune odlaze u povijest.