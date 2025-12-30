Obavijesti

NAVALA U BANKU

VIDEO Hrvati od jutra hrle u HNB mijenjati kovanice kuna u eure: 'Skupila sam puno sitniša'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
6
Foto: Marta Divjak/24sata

Rok za zamjenu kovanica kune istječe 31. prosinca 2025. godine. Nakon tog datuma kovanice kune postaju trajno bezvrijedne i više ih neće biti moguće zamijeniti ni u jednoj instituciji.

Zbog toga se u utorak stvorila velika gužva ispred HNB-a u Jurišićevoj ulici u Zagrebu. 

ZAMJENA VALUTA U HNB-U I Slovenci na blagajni HNB-a mijenjaju kune i lipe za eure: 'Iz ladica smo sakupili sve sitniše'
I Slovenci na blagajni HNB-a mijenjaju kune i lipe za eure: 'Iz ladica smo sakupili sve sitniše'

- Stigla sam ovdje u 8 sati, a otvara se u 8:30. Namjerno sam došla ranije, ali eto, negdje na pola sam. Ne znam iznos koji imam u kovanicama, skupljala sam cijelu godinu sitniše po kući - rekla nam je umirovljenica iz Zagreba. U srijedu banka radi od 8:30 do 14 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Ljudi čekaju u redu za zamjenu kovanica kuna u eure 00:27
Ljudi čekaju u redu za zamjenu kovanica kuna u eure | Video: Marta Divjak/24sata

Iako je Hrvatska na euro prešla još početkom 2023. godine, prije par tjedana HNB poručila je da se vrijednosno u optjecaju još nalazi 3,06 milijarde kuna u novčanicama i 1,16 milijarda kuna u kovanicama. 

Od 1. siječnja 2024. kune se u gotovini mogu mijenjati za eure u gotovini isključivo u Hrvatskoj narodnoj banci (HNB) po fiksnom tečaju konverzije (1 euro za 7,53450 kuna) koji je vrijedio u trenutku zamjene valuta.

Na stranicama HNB-a stoji da se zamjena kuna kao kovanog novca može obaviti do 31. prosinca u HNB-u na adresi Nikole Jurišića 17 u Zagrebu od ponedjeljka do petka od 8.30 do 17 sati. Također, iznos do 14.999,99 kuna moguće je na vlastitu odgovornost dostaviti i putem poštanskih usluga na adresu Hrvatska narodna banka, Direkcija za pohranu, obradu i opskrbu gotovim novcem, Trg hrvatskih velikana 3, 10000 Zagreb uz informaciju o željenom načinu preuzimanja gotovog novca eura - osobno u HNB-u ili poštanskom dostavom na kućnu adresu.

Foto: Marta Divjak/24sata

Ako se, pak, u HNB namjeravaju donijeti kovanice u iznosu jednakom ili većem od 40 tisuća kuna ili više od tisuću komada kovanica, u tom slučaju potrebno je prethodno najaviti dolazak te iznos gotovog novca koji se namjerava zamijeniti, odnosno broj kovanica na adresu elektroničke pošte gotov.novac@hnb.hr.

Važno je naglasiti da se kovanice i novčanice ne tretiraju jednako. Dok se novčanice kuna mogu zamijeniti bez vremenskog ograničenja, kovanice imaju jasno definiran krajnji rok. Zamjena je i dalje besplatna, ali se više ne može obaviti u bankama, poštama ili FINI, jer su te institucije tu uslugu prestale pružati početkom 2024. godine.

Foto: 24sata

Trenutačno je jedino mjesto za zamjenu kuna Hrvatska narodna banka. Građani mogu osobno doći u HNB u Zagrebu, gdje se obavlja zamjena gotovine. Za manje iznose postoji i mogućnost slanja kuna poštom, preporučenom pošiljkom, uz priložene podatke za isplatu u eurima. Kod većih količina kovanica ili većih iznosa potrebno je unaprijed najaviti dolazak HNB-u.

S obzirom na to da se rok bliži kraju, u HNB-u se očekuje povećan broj građana koji žele zamijeniti kovanice u posljednji trenutak. Zato se svima koji još imaju kovanice kune savjetuje da to učine što prije, kako bi izbjegli gužve i rizik da im novac ostane trajno neiskoristiv.

