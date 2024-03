VIDEO Ministarstvo o novim kamenim ulicama u Trogiru: 'Nema negativnog učinaka'

Zbog popločavanja ulica u Trogiru i eventualnog izvještavanja UNESCO-a o novom bijelom kamenu stavljenom umjesto onog starog postavljenog 80-ih godina, oglasili su se iz Ministarstva kulture i medija navodeći nam da je Konzervatorski odjel u Trogiru u listopadu 2018. godine svu relevantnu dokumentaciju dotad izrađenu uputio u redovitu proceduru izvještavanja.

- Međutim, treba naglasiti da u okviru nacionalnog zakonodavstva UNESCO nema nadležnost izdavati uvjete. Države potpisnice Konvencije o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine, UNESCO uključuju u proceduru u slučajevima kad se od zahvata u zaštićenom području očekuje negativan učinak na izvanrednu univerzalnu vrijednost svjetskog dobra, što ovdje nije slučaj. Arheološka istraživanja provedena još 2018. godine potvrdila su da je postojeća kanalizacijska i vodovodna mreža izvedena u 20. stoljeću gotovo u potpunosti uništila arheološke slojeve. S obzirom na to da nova mreža prati postojeću, nema negativnog učinka od novih zahvata. Upravo suprotno, ovaj projekt ima izrazito pozitivan učinak za očuvanje svjetskog dobra jer se stanovnicima povijesne jezgre omogućava kvaliteta komunalne infrastrukture na razini 21. stoljeća, što izravno doprinosi očuvanju života u jezgri i standardu stanovanja primjerenu suvremenom dobu – kazali su u Ministarstvu koje nam na pitanja o popločavanju nije poslalo odgovor već samo ona o dobrobitima novog kanalizacijskog i vodoopskrbnog sustava koja uopće nisu upitna.

Naime, iz Grada Trogira naveli su nam da kameno popločanje ulica nije bilo povijesno, niti je vrstom kamena, obradom i tehnikom izvedeno prema pravilima struke, stoga je već konzervatorskim elaboratom koji je prethodio projektnoj dokumentaciji, a potom "Glavnim projektom uređenja popločenja ulica povijesne jezgre Trogira“ iz 2019. godine predviđena njegova zamjena novim pločnikom. Također, naveli su i da je tek dvije godine kasnije, 2020. godine izrađen cjelovit arhitektonski snimak povijesnih pločnika najviše kategorije, a izrađen je i arhitektonski projekt za novi pločnik od novoga kamena, u skladu s kulturno-povijesnim vrijednostima zaštićenog svjetskog dobra. Kazali su i da je Konzervatorski odjel u Trogiru redovito izvještavao UNESCO u kasnijim fazama u okviru izvještavanja o stanju Povijesnog grada Trogira, pri čemu od strane UNESCO-a nije bilo primjedbi.

No, čini se da Konzervatorski odjel u Trogiru to nije učinio jer UNESCO o tome ne zna ništa. Naime, naš upit prema njima bio je isključivo vezan za popločavanje novim kamenom.

- Države stranke Konvencije o svjetskoj baštini, pozivaju se da putem UNESCO-a obavijeste Odbor za svjetsku baštinu o svojoj namjeri velike restauracije u području zaštićenom Konvencijom koje bi mogle utjecati na iznimnu univerzalnu vrijednost upisanog dobra prije nego što se donesu bilo kakve nepovratne odluke. Državna tijela Hrvatske još nisu obavijestila Centar za svjetsku baštinu o bilo kakvim planovima ili projektima obnove na svjetskoj baštini 'Povijesni grad Trogir'. Stoga Centar za svjetsku baštinu u ovoj fazi ne može ništa komentirati – odgovaraju nam iz UNESCO-a. Navode kako je Trogir na popis svjetske baštine upisan 1997. godine upravo zbog svog izvanrednog primjera urbanog kontinuiteta, urbanog tkiva koje je iznimno očuvano uz minimalne suvremene intervencije.

Narušen izgled povijesne jezgre

O svemu se oglasio i gradonačelnik Trogira, Ante Bilić. Našao se prozvanim zbog kritika na novi kamen opravdavajući cijeli projekt. No, nije sporan projekt, već završna estetika koja je, prema mišljenju mnogih, narušila izgled povijesne jezgre.

- Sve to odvija se uz dozvole i preko 70 smjernica koje je izdao Konzervatorski odjel Ministarstva kulture i medija u Trogiru, a o svemu je MKIM obavijestio UNESCO. Grad ovdje nije ni investitor (to su ViK i HEP) niti definira što se smije, a što ne smije raditi, ali objeručke smo dočekali vijest da će se ova investicija realizirati, dapače, bili smo prezadovoljni da se uvrstila i zamjena pločnika. Projekt za novi pločnik izrađen je u skladu s najvišim standardima i u skladu s kulturno-povijesnim vrijednostima zaštićenog svjetskog dobra. Dakle, stanari, ugostitelji i obrtnici u jezgri dobivaju rješenje problema koje su imali godinama - cijevi više ljeti neće smrditi, zimi neće biti poplava do koljena, HEP ukopava nove kabele, kanalizacija ide na Divulje, rade se nove crpne stanice, a tom prilikom se onda stavlja i novo popločenje jer se to tako radi kada se radi pristojno, racionalno i misli na javni interes, a ne da se opet kopa za 5 godina ili da se čeka da voda doslovno dođe do grla.

Razumijem da je neobično vidjeti novi kamen (koji će se isto tako za par godina izlizati i vizualno bolje uklopiti), ali ponavljam, postojeći je star niti 40 godina i nije vječan. Želim vam reći da je projekt nužan, opravdan i odobren na svim razinama i da ovdje jednostavno nema devastacije koja se pokušava progurati – objasnio je Bilić na društvenim mrežama.