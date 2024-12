VIDEO Miro Bulj: 'U Sinju sam dokazao da se može kad se hoće i ne krade. Ovo je poruka nade'

Sinjski gradonačelnik, saborski zastupnik i umirovljeni časnik Hrvatske vojske istaknuo je da Hrvatska izumire, da u njoj dolazi do izmjene stanovništva te da je uvoz ilegalnih migranata neograničen. Kazao je i da predsjednik Republike ima ogromnu ovlast da bude glas naroda i da raspiše referendum.

„Ako ga Vlada ne želi supotpisati, ja vam garantiram da ću s narodom zajedno krenuti u raspisivanje referenduma, da zaštitimo našu granicu. Tko ima pravo suspendirati granicu od ilegalnih migranata, među kojima su teroristi i sad nam se vraćaju avionima iz Švicarske i Njemačke i slobodno šeću našom domovinom. Želim sigurnost naših žena, naše djece, djevojčica. Mi moramo zaštititi hrvatske nacionalne interese”, istaknuo je Bulj.

Dodao je da je kao gradonačelnik Sinja dokazao 'da se može kad se hoće i kad se ne krade'.

„Nemamo demografske mjere koje bi trebalo pospješiti da naši mladi ostaju u Hrvatskoj, nego obrnuto - uvodimo porez na nekretnine i haračimo ljude koji žive u Varaždinu, imaju svoje kućice, kleti, to će biti sve oporezovano. U isto vrijeme harače nas strane banke koje imaju milijarde dobiti, trgovački lanci i strani teleoperateri koji imaju ogromne dobiti. Njih nisu oporezovali”, izjavio je Bulj.

Uz svog predsjedničkog kandidata u Varaždin su stigli i drugi članovi Mosta, među njima i saborski zastupnik Nikola Grmoja.

„Kada govore o tome kakve to kvalifikacije ima Miro Bulj da bude predsjednik države, ja ću vas podsjetiti da je najvažnija ovlast predsjednika to da je vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske. Od svih kandidata, tko jedini zna nešto o vojsci? Zna čovjek koji je prošao cijeli rat i nakon rata bio profesionalni časnik Hrvatske vojske sve do 2007.”, naglasio je Grmoja.

Kazao je i kako Hrvatsku žele maknuti od sukoba Rusije i Ukrajine te da su stoga i bili protiv slanja hrvatskih vojnika u Ukrajinu.

„Ali, ne daj, Bože, da dođe do rata, zamislite Dragana Primorca kao vrhovnog zapovjednika, zamislite Zorana Milanovića i ove ostale. Ne bih volio da ti ljudi rukovode našim Oružanim snagama u trenutku izbijanja rata ili mogućeg rata”, kazao je Grmoja.

Podršku kandidaturi Mire Bulja za predsjednika u Varaždinu je pružio i član predsjedništva Hrvatskih suverenista Željko Sačić.