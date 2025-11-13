VIDEO Mještanka o padu turskog Airtractora za 24sata: 'Osjetili smo tresak kad je pao'

Nisam vidjela ni dim ni plamen, ali se osjetio jak tresak. Došli smo gore pitati treba li pomoć oko ičega, policija je rekla da ne, već da što prije odvozimo dalje. Ne dozvoljavaju ikome da se zaustavlja. Pretražuju i dalje teren sa svjetiljkama, ispričala je za 24sata mještanka Krivog puta gdje se u četvrtak poslijepodne srušio turski Airtractor.

Pokretanje videa... 00:14 Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota | Video: Čitatelj 24sata

Magla prema gore je iznimno gusta, ništa se ne vidi. Policija je ogradila čitavo područje na kojem je pronađen turski zrakoplov Airtractor AT802. Do njega su prvi stigli vatrogasci i pronašli ga doslovno kraj ceste u plamenu nedaleko od krivoputske škole, prema mjestu Nikolići. Prema prvim informacijama, pilot je prije pada objavio poziv u pomoć, tzv. Emergency i ubrzo nestao s radara.

Foto: JVP Senj

Operativni centar civilne zaštite zaprimio je danas, 13. studenoga 2025., u 16:53 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog zrakoplova Air Traktor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka te je pokrenuta akcija potrage i spašavanja zrakoplova, izvijestili su iz Ravnateljstva Civilne zaštite.

Foto: Čitatelj 24sata

Nakon toga, u 17:11 sati Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojavu o padu zrakoplova koji gori na lokaciji Krivi put te je odmah obavijestio žurne službe, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć te koordinator na lokaciji, rekao nam je voditelj Područnog ureda civilne zaštite Gospić.



