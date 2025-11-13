Obavijesti

News

Komentari 1
PALI USRED GUSTE MAGLE

VIDEO Mještanka o padu turskog Airtractora za 24sata: 'Osjetili smo tresak kad je pao'

Piše Meri Tomljenović, Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Mještanka o padu turskog Airtractora za 24sata: 'Osjetili smo tresak kad je pao'
6
Foto: JVP Senj

Policija je ogradila čitavo područje na kojem je pronađen turski zrakoplov Airtractor AT802. Do njega su prvi stigli vatrogasci i pronašli ga doslovno kraj ceste u plamenu nedaleko od krivoputske škole

Nisam vidjela ni dim ni plamen, ali se osjetio jak tresak. Došli smo gore pitati treba li pomoć oko ičega, policija je rekla da ne, već da što prije odvozimo dalje. Ne dozvoljavaju ikome da se zaustavlja. Pretražuju i dalje teren sa svjetiljkama, ispričala je za 24sata mještanka Krivog puta gdje se u četvrtak poslijepodne srušio turski Airtractor.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota 00:14
Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota | Video: Čitatelj 24sata

Magla prema gore je iznimno gusta, ništa se ne vidi. Policija je ogradila čitavo područje na kojem je pronađen turski zrakoplov Airtractor AT802. Do njega su prvi stigli vatrogasci i pronašli ga doslovno kraj ceste u plamenu nedaleko od krivoputske škole, prema mjestu Nikolići. Prema prvim informacijama, pilot je prije pada objavio poziv u pomoć, tzv. Emergency i ubrzo nestao s radara.

Foto: JVP Senj

Operativni centar civilne zaštite zaprimio je danas, 13. studenoga 2025., u 16:53 sati od Hrvatske kontrole zračne plovidbe informaciju o nestanku s radara turskog zrakoplova Air Traktor AT-802, koji je bio na kružnom letu Rijeka-Zagreb-Rijeka te je pokrenuta akcija potrage i spašavanja zrakoplova, izvijestili su iz Ravnateljstva Civilne zaštite.

Foto: Čitatelj 24sata

Nakon toga, u 17:11 sati Županijski centar 112 Gospić zaprimio je dojavu o padu zrakoplova koji gori na lokaciji Krivi put te je odmah obavijestio žurne službe, a na teren su upućeni policija, vatrogasci i hitna medicinska pomoć te koordinator na lokaciji, rekao nam je voditelj Područnog ureda civilne zaštite Gospić.


 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'
NOĆNA MORA U ZAGREBU

ŠOK! 'Kupili smo nove stanove, ali nismo im vlasnici. A zemlju na kojoj su građeni želi Crkva!'

Kupci 192 stana u Pionirovoj zgradi na Borongaju prolaze pravu noćnu moru: Investitor im mjesecima ne daje vlasničke listove, nametnuo im je za upravitelja svoju tvrtku, a onda ih je crkvena zabilježba šokirala...
Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'
PRORAČUN ZA 2026.

Evo koliko Vlada daje više za umirovljenike, pa se pohvalili: 'Mirovine će biti više od 700 €!'

Sljedeće godine će Vlada izdvojiti 10,2 milijarde eura za mirovine, što znači da će porasti i prosječna mirovina. Ali i inflacija, odnosno rast cijena je predviđen za 2,8 posto, što znači i novi rast životnih troškova...
Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk
PRIZORI UŽASA KRAJ SENJA

Turski airtractor pronašli kraj Senja u plamenu. Našli i tijelo pilota. Drugi je sletio na Krk

⁠Pao je turski airtractor, trenutno gori te se radi na gašenju. Prema prvim informacijama, u njemu je bio samo pilot, potvrdili su iz policije.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025