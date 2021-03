Svoj salon za uljepšavanje otvorila sam baš kad je počela pandemija, a onda se desio potres. Nisam radila mjesecima, ali ne odustajem.

Rekla nam je to Elena Babić (20) iz Petrinje, ponosna vlasnica kozmetičkog salona Naomi.

- Završila sam školu u Zagrebu i odmah sam se vratila u rodnu Petrinju. Ni trenutka nisam dvojila o tome. I dok sam išla u školu u Zagreb, nisam htjela preseliti se tamo nego sam svaki dan putovala. Vrlo sam ponosna na sebe i na to što sam uspjela. Na početku je bilo super, radila sam odlično, a onda sam morala zatvoriti. U najmu sam, ali smo uspjeli sve riješiti - rekla je Elena.

Pogledajte video: U razrušenom gradu otvorila salon

Elena je u ponedjeljak ponovno otvorila vrata svojeg salona.

- Prije potresa bilo nas je mnogo, ali je posla bilo za sve, no sad ne mogu svi otvoriti jer su im oštećeni prostori. Nasreću, kuća u kojoj imam salon nije imala velika oštećenja, samo je malo pala žbuka, ali je šteta minimalna. Vrlo sam sretna što mogu ponovno raditi jer nam je ovo i antistres. Mnoge žene su se najavile da će doći jer se žele maknuti od svakodnevice i doći ovamo urediti se, ali i na razgovor, jer se uvijek malo i izjadamo - rekla je Elena, koja cijeli posao vodi sama.

- Za sada nemam nikoga, nema previše posla, ali meni je dovoljno. Jako volim ovaj posao i sve oko njega te ne mislim lako odustati. Bit će dobro, sve sam sama izgradila, koristeći poticaje za mlade, i već ću se othrvati i trenutnoj situaciji - govori ponosno Elena, kojoj u subotu na uređivanje dolazi prva mladenka u Petrinji nakon potresa.

- Svi smo uzbuđeni zbog toga, ne mogu dočekati. To je tako pozitivno da jedva čekam da mi dođe, buduća mladenka inače je moja prijateljica. Izrazito me veseli što je taj bračni par mlad, pa to budi nadu u naš grad. Spremili smo i veliko fotkanje za taj dan - otkrila je Elena.