POKUŠAJ KRIJUMČARENJA

VIDEO Muškarac (62) 'pao' na granici s BiH: U ventilaciji auta sakrio drogu. Objavili snimku

Piše Antonela Šaponja,
Foto: PU dubrovačko neretvanska

U ventilacijskom sustavu pronađene su četiri vrećice s ukupno 213 grama marihuane. Droga je oduzeta, a muškarac uhićen

Službenici granične policije i carine na graničnom prijelazu Mali Prolog spriječili su pokušaj krijumčarenja marihuane u Hrvatsku. Droga je bila skrivena u ventilacijskom sustavu automobila kojim je upravljao 62-godišnji hrvatski državljanin.

Kako je izvijestila Policijska uprava dubrovačko-neretvanska, vozač je zaustavljen u četvrtak, 22. siječnja, tijekom ulazne granične kontrole. Iako je isprva sve izgledalo rutinski, sumnjivo ponašanje vozača potaknulo je službenike na dodatne provjere. Nakon pribavljanja sudskog naloga, vozilo je detaljno pregledano sljedećeg jutra.

U ventilacijskom sustavu pronađene su četiri vrećice s ukupno 213 grama marihuane. Droga je oduzeta, a muškarac uhićen. Istragom je utvrđeno da marihuana nije bila namijenjena osobnoj upotrebi, već daljnjoj preprodaji na području Doline Neretve.

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan državnom odvjetništvu u Metkoviću zbog neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.

