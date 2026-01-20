Obavijesti

UHIĆEN JE

Ispunio je dosje pljačkama i krađama, sad mu u stanu u Splitu našli hrpu droge...

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Ispunio je dosje pljačkama i krađama, sad mu u stanu u Splitu našli hrpu droge...
Foto: PU splitsko-dalmatinska

Kod 52-godišnjaka policija je pronašla šest vrećica s oko 1270 grama amfetamina, vrećicu kokaina, marihuane, kao i vagu s tragovima narkotika

Splitski policajci presreli su u ponedjeljak 52-godišnjaka na području grada. Zbog sumnje da dila drogu tražili su sudski nalog i potvrdili kako su im informacije bile točne. Naime, kako su objavili, pretražili su mu stan i druge prostorije koje koristi i otkrili veću količinu narkotika. 

- Tijekom pretrage pronađeno je i oduzeto šest PVC vrećica s drogom amfetamin (tzv. „speed“) ukupne mase oko 1270 grama, jedna PVC vrećica s manjom količinom droge kokain, jedna PVC vrećica s drogom marihuanom, kao i digitalna vaga s vidljivim tragovima droge - napisali su iz policije.

Foto: PU splitsko-dalmatinska

Nakon završetka službeno je uhićen zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Drogu su zaplijenili. Tijekom utorka bi trebao završiti u policijskom pritvoru te ga čeka ispitivanje u tužiteljstvu.

- Uvidom u službene evidencije utvrđeno je da je policija do sada osobu prijavljivala 13 puta za krađe, četiri puta za razbojništvo i devet puta za kazneno djelo iz domene neovlaštene proizvodnje i prometa drogama - navode iz policije.

