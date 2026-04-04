TRAGEDIJA U PERUU

VIDEO Najmanje jedan mrtav i 47 ozlijeđenih na stadionu uoči nogometnog derbija Limi

VIDEO Najmanje jedan mrtav i 47 ozlijeđenih na stadionu uoči nogometnog derbija Limi
Najmanje jedna osoba je poginula, a 47 ih je ozlijeđeno iz još nepoznatih razloga na stadionu u Limi tijekom okupljanja navijača uoči nogometnog derbija, rekao je peruanski ministar zdravstva u subotu

Došlo je do žalosnog incidenta na stadionu u sklopu kojeg je ozlijeđeno 47 ljudi, a nažalost, zabilježen je i jedan smrtni slučaj, kazao je ministar Juan Carlos Velasco novinarima, a da pritom nije pojasnio što se točno zbilo.

Među ozlijeđenima je troje maloljetnika, a 39 ljudi je premješteno u bolnicu. Troje je u kritičnom stanju, dodao je ministar.

Prvotno se spominjala mogućnost urušavanja tribine na stadionu Alejandro Villanueva, no nogometni klub Alianza Lima i vatrogasci su to opovrgnuli.

Klub je izrazio žaljenje zbog smrti navijača, ali je na društvenoj platformi X istaknuo da do nje nije došlo zbog "urušavanja zidova ili strukturalnih manjkavosti stadiona".

Dužnosnik vatrogasne postaje je također novinarima kazao da se "čini da je struktura južne tribine u dobrom stanju" te da nije bilo "urušavanja zidova ili krhotina" na terenu.

Derbi između Alianza Lime i nogometnog kluba Universitario će se svejedno održati na drugom stadionu u Limi u subotu u 20 sati po lokalnom vremenu, prema peruanskoj nogometnoj ligi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Komentari 3
