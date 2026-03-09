Bomba eksplodirala u klubu u Peruu, najmanje 44 ranjenih

Broj ozlijeđenih u stravičnom bombaškom napadu na noćni klub "Dalí" u gradu Trujillo na sjeveru Perua porastao je na 44, a policija je u nedjelju uhitila tri osobe koje se dovode u vezu s napadom. Snažna eksplozija odjeknula je u subotu u ranim jutarnjim satima, u trenutku kada je klub bio pun gostiju koji su pratili nastup lokalnog cumbia sastava "Amor Rebelde".

Prema posljednjim informacijama zdravstvenih vlasti regije La Libertad, broj ozlijeđenih popeo se s prvotno javljenih 33 na 44 osobe. Među njima su i tri maloljetnika, jedan 16-godišnjak i dvoje 17-godišnjaka. Gerardo Florián, izvršni direktor Zdravstvene mreže Trujillo, potvrdio je da su najmanje četiri pacijenta i dalje u kritičnom stanju.

Neke od žrtava zadobile su teške ozljede od gelera te su morali proći hitne operacije i amputacije. Deset osoba je u međuvremenu pušteno na kućnu njegu. Fiorella Mantilla, koja se u trenutku eksplozije nalazila u klubu, ispričala je novinarima o kaosu koji je uslijedio.

​- Zvučalo je kao da je zvučni sustav odjednom utihnuo - rekla je, dodavši kako su joj komadi stakla ostali zabijeni u nogama.

Iako je istraga još u tijeku, vlasti sumnjaju da je motiv napada iznuda, odnosno reketarenje, što je česta praksa organiziranih kriminalnih skupina koje teroriziraju vlasnike tvrtki u toj regiji. Policija je potvrdila uhićenje triju osumnjičenih osoba, no zasad nisu objavili više detalja o njihovom identitetu. Općinske vlasti su nakon incidenta zatvorile klub "Dalí" na 30 dana zbog kršenja radnog vremena i dopuštanja ulaska maloljetnicima. Zanimljivo je da je isti klub prije manje od mjesec dana već bio meta napada, kada je tijekom proslave Valentinova bačen suzavac.

Napad se dogodio u regiji La Libertad, koja je postala epicentar organiziranog kriminala, ilegalnog rudarenja zlata i nasilja povezanog s iznudama. Prema službenim podacima, samo tijekom 2025. godine u toj je regiji zabilježeno 286 eksplozija, od čega 136 u samom gradu Trujillo. U siječnju iste godine eksplozivna naprava detonirana je ispred zgrade tužiteljstva, a tijekom kolovoza i rujna dvije su eksplozije ozlijedile više od dvadeset ljudi i oštetile desetke domova.

Ovaj val nasilja događa se u kontekstu velike političke nestabilnosti u zemlji, koja je u posljednjem desetljeću promijenila devet predsjednika. Analitičari i organizacije za ljudska prava upozoravaju da su kriminalne skupine ojačale zbog zakona koji su oslabili pravosudni nadzor i transparentnost vlasti. "Napad Kongresa na vladavinu prava ostavio je milijune Peruanaca izloženijima prijetnjama organiziranog kriminala", stoji u izvješću organizacije Human Rights Watch. Nesigurnost i korupcija su, prema anketama, najveći problemi koji brinu peruanske glasače uoči općih izbora zakazanih za 12. travnja.