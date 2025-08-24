Obavijesti

News

Komentari 1
OTELE GA RUSKE SNAGE

VIDEO Nakon više od tri godine pustili bivšeg gradonačelnika Hersona: Ostavio kratku poruku

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Nakon više od tri godine pustili bivšeg gradonačelnika Hersona: Ostavio kratku poruku
Foto: Screenshot X: @5channel

Njegova sudbina bila je potpuno nepoznata sve do kraja studenog 2022., kada su predstavnici Međunarodnog odbora Crvenog križa potvrdili da se nalazi u ruskom zarobljeništvu

Bvši gradonačelnik Hersona Volodimir Mikolajenko oslobođen je nakon više od tri godine koje je proveo u ruskom zarobljeništvu. Oslobođen je danas, 24. kolovoza i to u razmjeni po formuli, 146 za 146 između Rusije i Ukrajine. Vijest je potvrdila i njegova obitelj.

NEMA OZLIJEĐENIH VIDEO Ukrajinci dronovima pogodili nuklearku u Kursku
VIDEO Ukrajinci dronovima pogodili nuklearku u Kursku

Njegova nećakinja Hana Koršun-Samčuk je za lokalnu televiziju Suspilne Herson rekla kako se Mikolajenko telefonski čuo sa suprugom, a prve riječi bile su mu "Slava Ukrajini",  piše Ukrainska Pravda.

- Bila je to samo vrlo kratka poruka da je pušten na ukrajinskom teritoriju, to je sve. Moja sestra i ja primile smo poziv od njegove supruge, i sva rodbina je obaviještena - rekla je Koršun-Samčuk i dodala kako još čeka priliku da osobno razgovara sa stricem.

Ruske snage otele su ga u travnju 2022.

Mikolajenko, koji je bio gradonačelnik Hersona od 2014. do 2020. godine, na početku ruske okupacije pridružio se snagama Teritorijalne obrane. Ubrzo je počeo dobivati ponude za suradnju od sada pokojnog kolaboracionista Kirila Stremousova ali ih je sve odbio. Te ponude su se s vremenom pretvorile u prijetnje.

Ruske snage su ga otele 18. travnja 2022. godine. Prvo je bio zatočen u Hersonu, gdje se pojavio u propagandnim snimkama, a kasnije je najvjerojatnije prebačen na Krim ili u Rusiju. Njegova sudbina bila je potpuno nepoznata sve do kraja studenog 2022., kada su predstavnici Međunarodnog odbora Crvenog križa potvrdili da se nalazi u ruskom zarobljeništvu,  piše Ukrainska Pravda.

'RAZMJENE SE NASTAVLJAJU' Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika
Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika

U svibnju ove godine pojavila se informacija da je Mikolajenko još 2022. odbio biti dio razmjene kako bi umjesto njega bio oslobođen teško bolesni ratni zarobljenik, zbog čega ga je ruska strana navodno uklonila s popisa za razmjenu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Rusija tvrdi da je zauzela selo u Dnjipropetrovskoj oblasti
REUTERS NIJE MOGAO POTVRDITI

Rusija tvrdi da je zauzela selo u Dnjipropetrovskoj oblasti

Moskva tvrdi da napreduje u toj oblasti. No ukrajinske snage vrše pritisak da oslobode sela u Donjeckoj oblasti, fokusu ruskog napredovanja, i da spriječe daljnje rusko napredovanje u Dnjipropetrovskoj oblasti
Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika
'RAZMJENE SE NASTAVLJAJU'

Rusija i Ukrajina razmijenile gotovo 300 zarobljenika

Zelenskij je zahvalio Ujedinjenim Arapskim Emiratima na ulozi u razmjeni
VIDEO Ukrajinci dronovima pogodili nuklearku u Kursku
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Ukrajinci dronovima pogodili nuklearku u Kursku

Ministarstvo obrane je priopćilo da je vojska tijekom noći uništila 95 ukrajinskih dronova u 13 područja, uključujući Lenjingradsku oblast, Samaru i Kursk

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025