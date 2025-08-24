VIDEO Nakon više od tri godine pustili bivšeg gradonačelnika Hersona: Ostavio kratku poruku

Bvši gradonačelnik Hersona Volodimir Mikolajenko oslobođen je nakon više od tri godine koje je proveo u ruskom zarobljeništvu. Oslobođen je danas, 24. kolovoza i to u razmjeni po formuli, 146 za 146 između Rusije i Ukrajine. Vijest je potvrdila i njegova obitelj.

Njegova nećakinja Hana Koršun-Samčuk je za lokalnu televiziju Suspilne Herson rekla kako se Mikolajenko telefonski čuo sa suprugom, a prve riječi bile su mu "Slava Ukrajini", piše Ukrainska Pravda.

- Bila je to samo vrlo kratka poruka da je pušten na ukrajinskom teritoriju, to je sve. Moja sestra i ja primile smo poziv od njegove supruge, i sva rodbina je obaviještena - rekla je Koršun-Samčuk i dodala kako još čeka priliku da osobno razgovara sa stricem.

Ruske snage otele su ga u travnju 2022.

Mikolajenko, koji je bio gradonačelnik Hersona od 2014. do 2020. godine, na početku ruske okupacije pridružio se snagama Teritorijalne obrane. Ubrzo je počeo dobivati ponude za suradnju od sada pokojnog kolaboracionista Kirila Stremousova ali ih je sve odbio. Te ponude su se s vremenom pretvorile u prijetnje.

Ruske snage su ga otele 18. travnja 2022. godine. Prvo je bio zatočen u Hersonu, gdje se pojavio u propagandnim snimkama, a kasnije je najvjerojatnije prebačen na Krim ili u Rusiju. Njegova sudbina bila je potpuno nepoznata sve do kraja studenog 2022., kada su predstavnici Međunarodnog odbora Crvenog križa potvrdili da se nalazi u ruskom zarobljeništvu, piše Ukrainska Pravda.

U svibnju ove godine pojavila se informacija da je Mikolajenko još 2022. odbio biti dio razmjene kako bi umjesto njega bio oslobođen teško bolesni ratni zarobljenik, zbog čega ga je ruska strana navodno uklonila s popisa za razmjenu.