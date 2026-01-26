Obavijesti

STRAVIČAN NAPAD

VIDEO Napadači na igralištu u Meksiku ubili 11 ljudi nakon utakmice, čak 12 je ranjenih

Foto: Reuters

Gradonačelnik Prieto izjavio je kako je ovaj napad dio "vala kriminala" koji je zahvatio grad te je uputio apel predsjednici Claudiji Sheinbaum da pomogne u kontroliranju nasilja

U stravičnom napadu koji se u nedjelju dogodio u središnjem Meksiku, naoružani napadači otvorili su vatru na nogometnom igralištu i usmrtili najmanje 11 osoba, dok je 12 ranjeno. Tragedija se zbila u gradu Salamanca, u saveznoj državi Guanajuato, koja je već godinama poprište brutalnih sukoba narkokartela.

Pucnjava nakon utakmice

Prema informacijama koje je objavio AP NEWS, napadači su stigli neposredno po završetku nogometne utakmice i započeli paljbu. Gradonačelnik Salamance, Cesar Prieto, potvrdio je detalje napada u izjavi objavljenoj na društvenim mrežama. Deset osoba preminulo je na licu mjesta, dok je jedna osoba podlegla ozljedama kasnije u bolnici. Među 12 ranjenih nalaze se i jedna žena te jedan maloljetnik.

Gradonačelnik traži pomoć

Gradonačelnik Prieto izjavio je kako je ovaj napad dio "vala kriminala" koji je zahvatio grad te je uputio apel predsjednici Claudiji Sheinbaum da pomogne u kontroliranju nasilja. Ured državnog tužitelja savezne države Guanajuato objavio je da je pokrenuo istragu te da u suradnji sa saveznim vlastima radi na jačanju sigurnosti na tom području. Prieto je poručio kriminalcima da neće uspjeti u svojim namjerama.

​- Nažalost, postoje kriminalne skupine koje pokušavaju podjarmiti vlasti, nešto što im neće uspjeti - rekao je gradonačelnik.

Rat kartela kao uzrok nasilja

Savezna država Guanajuato prošle je godine zabilježila najveći broj ubojstava u cijelom Meksiku. Područje je postalo bojno polje za lokalnu bandu Santa Rosa de Lima i moćni kartel Jalisco Nova Generacija (CJNG), koji se bore za prevlast i kontrolu nad rutama za krijumčarenje droge te drugim ilegalnim aktivnostima. Iako meksička vlada tvrdi da je stopa ubojstava u 2025. godini najniža od 2016. godine, s 17,5 ubojstava na 100.000 stanovnika, analitičari upozoravaju da te brojke možda ne odražavaju u potpunosti stvarno stanje nasilja u zemlji.

