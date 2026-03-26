VIDEO Nastavili se napadi, ništa od dogovora o okončanju rata

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Iran očajnički želi postići dogovor o okončanju gotovo četiri tjedna borbi, proturječeći iranskom ministru vanjskih poslova koji je rekao da njegova zemlja preispituje američki prijedlog, ali da nema namjeru voditi razgovore kako bi se sukob okončao. U sukob su uvučene brojne zemlje diljem Bliskog istoka, porasle su cijene energenata i ugrožena je globalna ekonomija, piše Afp.

Iran, koji se gotovo svakodnevno suočava s bombardiranjem otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael započele rat 28. veljače, rano u četvrtak je prema izraelskoj vojsci pogođen "velikim valom napada na infrastrukturu", uključujući u središnjem gradu Isfahanu.

Zbog uzvratnih iranskih raketnih napada, u četvrtak ujutro su se diljem središnjeg Izraela, uključujući Tel Aviv i dijelove Jeruzalem, oglasile sirene za zračnu uzbunu, prema izraelskoj vojsci.

Trump, čiji su komentari čas prijeteći čas pomirljivi, kazao je da su pregovori o okončanju rata s Iranom u tijeku, ali da ih dužnosnici iz straha zataškavaju.

"Pregovaraju, uzgred budi rečeno, i žarko žele postići ovaj dogovor", kazao je Trump na večeri s republikanskim zastupnicima u Kongresu.

"No, boje se to kazati jer misle da će ih ubiti vlastiti narod", kazao je. "Također, boje se da ćemo ih ubiti mi".

Trump nije identificirao s kim SAD pregovara u Iranu, podsjeća Reuters.

Šef diplomacije Islamske Republike je odbacio Trumpove tvrdnje, rekavši da zemlja ne namjerava pregovarati.

"Tražimo kraj rata po našim uvjetima, naravno, i to na način na koji se on više neće ponoviti ovdje", kazao je ministar vanjskih poslova Abas Arakči na državnoj televiziji.

Pakistan je Teheranu proslijedio američki mirovni plan od 15 točaka, kazalo je dvoje dužnosnika u Islamabadu.

No, iranska državna televizija PressTV je citirajući neimenovanog dužnosnika objavila da je Teheran "niječno odgovorila" na prijedlog.

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt je rekla da Trump "ne blefira i spreman je prouzročiti kaos" u Iranu ako se ne ostvari sporazum.

Šef kineske diplomacije Wang Yi pak je u četvrtak rekao da naznake da su obje strane otvorene spram pregovora nude "tračak nade" za mir.

Iranski uvjeti

Prema New York Timesu, američki mirovni plan od 15 točaka tiče se spornog nuklearnog i raketnog programa Irana kao i "pomorskih puteva".

Teheran je uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, ključan za prolaz nafte, kako bi se osvetio za američko-izraelske napade, što je povećalo cijene energenata u svijetu.

Iranski dužnosnik kojeg je citirao PressTV je kazao da je Teheran predstavio vlastitih pet uvjeta za privođenje sukoba kraju.

Oni uključuju jamstva da SAD i Izrael neće nastaviti s ratom, ali i ratnu odštetu.

Iranci su hodali glavnim gradom Teheranom u srijedu kako bi iskazali podršku za svoju vojsku mašući državnim zastavama i noseći fotografije novog vrhovnog vođe Modžtabe Hameneija.

Zapovjednik američkoga Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM) Brad Cooper je u srijedu rekao da je Washington pogodio dvije trećine iranskih postrojenja za proizvodnju balističkih projektila i bespilotnih letjelica te sličan udio kapaciteta za proizvodnju brodova.

Iran je nastavio s osvetničkim napadima na Izrael i zemlje Perzijskoga zaljeva koje optužuje da su omogućile SAD-u da koriste njihov teritorij za napade na Iran.

Saudijska Arabija je rekla da je presrela najmanje 18 dronova, Ujedinjeni Arapski Emirati su zabilježili nov napad raketama i dronovima, a Bahrein je objavio je da je u jednom objektu izbio požar zbog "iranske agresije", no nije pružio daljnje pojedinosti.

Kuvajt je također zabilježio nov napad raketama i dronovima u četvrtak, dan nakon što je bespilotna letjelica pogodila skladište goriva i prouzročila požar u međunarodnoj zračnoj luci Kuvajt (KWI).

Bez 'predaje' Libanona

U rat je također uvučen Libanon nakon što je proiranska milicija Hezbolah počela lansirati balističke projektile na Izrael 2. ožujka kako bi osvetila ubojstvo vrhovnog vođe Alija Hameneija.

Čelnik milicije Naim Kasem je rekao da bi pregovori s Izraelom predstavljali "predaju" prije nego što je skupina izvela raketne napade rano u četvrtak na vojne objekte u središnjem Izraelu, gdje su se oglasile sirene za zračnu uzbunu.

Hezbolah je objavio da su njegovi borci izveli preko 80 napada na Izrael u srijedu, što je najveći broj napada zabilježen u jednom danu od početka rata, te da su napali izraelske snage u devet pograničnih gradova.

Dok borbe ne pokazuju naznake slabljenja, izraelski premijer Benjamin Netanyahu je rekao da je vojska "stvorila stvarno sigurnosno područje" na jugu Libanona koje proširuje.

"Jednostavno stvaramo veliku tampon zonu" koja bi mogla spriječiti kopnenu invaziju na Izrael i raketne napade, rekao je u Netanyahu u videu koji je podijelio njegov ured.

Glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres je pozvao obje strane na prestanak sukoba.

Američka kopnena invazija?

Dok tisuće dodatnih američkih vojnika navodno ide prema Bliskom istoku, Iran je također zaprijetio otvaranjem nove bojišnice napadima na brodove u Crvenom moru ako SAD započne kopnenu invaziju.

U slučaju američke kopnene invazije, Iran će blokirati tjesnac Bab-el-Mandeb, koji spaja Indijski ocean s Crvenim morem i Sueskim kanalom, rekao je neimenovan vojni dužnosnik za lokalne medije.

Nakon različitih poruka o pregovorima i deeskalaciji, cijene nafte su porasle u četvrtak, a cijene dionica su se raznoliko mijenjale dok ulagači prate razvoj situacije.

No, iako su cijene sirove nafte niže nego prošlog tjedna, neizvjesnost i daljnje zatvaranje Hormuškog tjesnaca kojim prolazi 20 posto svjetske nafte i plina, nastavljaju predstavljati razlog za zabrinutost.

Pakistanski ministar obrane, čija vlada je ponudila organizirati pregovore između iranskih i američkih izaslanika o okončanju rata, kritizirao je američku operaciju koja je zatvorila ključan pomorski put.

"Čini se da je cilj rata sada otvaranje Hormuškog tjesnaca, koji je bio otvoren prije rata", objavio je Kavadža Asif na društvenoj platformi X, dodajući sličicu ruku koje plješću.