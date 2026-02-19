VIDEO Nesvakidašnje scene u Jadru: 'Dupinka se okotila u rijeci, ovo je bilo iznenađenje'

U srijedu smo vas izvijestili o opažanju dobre dupinke Skaline u rijeci Jadro. Očekivali smo da će Skalina do danas već biti natrag u moru, no ono što se trenutno događa potpuno nas je iznenadilo. Naime, Skalina je započela s okotom, a na snimkama se vidi kako je mladunac već do pola izašao iz tijela majke!

POGLEDAJTE VIDEO:



Pokretanje videa... 01:21 Dupinka se koti u rijeci Jadro | Video: Blue World Institute/Facebook



Opisali su to i više nego neobično ponašanje dupinke Skaline i Instituta Plavi svijet, koji istražuje tu vrstu u Jadranu. Naime, iako se dobri dupini mogu kotiti tijekom cijele godine, dolazak mladunaca na svijet obično se odvija u ljetnim mjesecima kada je temperatura mora povišena kako novorođeni mladunci ne bi trošio dodatnu energiju na termoregulaciju.

- Prilikom okota mladuncu prvo izlazi rep, a potom ostatak tijela. Da se ne bi ugušio glava na kojoj je dišni otvor izlazi zadnja. Porod mora biti brz, a mladuncu da napravi prve udahe pomažu majka i drugi dupini u skupini, gurajući ga prema površini. Inače, prilikom poroda ženka obično nije sama već u skupini s drugim dupinima koji joj pomažu. Zašto se Skalina koti u rijeci i u najhladnijem periodu godine teško se može utvrditi, no nadamo se najboljem - pišu u Plavom svijetu.

Podsjetimo, iako rijetko, pojava dupina u slatkovodnim rijekama nije neobična. Osim u Jadru, opažani su u Krki i Zrmanji.

Sama Skalina je odrasla ženka koju su prvi puta vidjeli 2005. Do četvrtka su ju u moru vidjeli 11 puta.

- Skalina je 2014. imala prvog mladunca nazvanog Bubbles kojeg opažamo uz južnu obalu Istre. 2019. je imala još jednog mladunca koji još nije dobio ime i kojeg smo zadnji put vidjeli 2023. Njeni najbolji prijatelji su Sansego (s kojim smo je vidjeli pet puta) i Bonbon, također ženka vjerojatno slične starosti. Skalinu smo vidjeli sa ukupno više od 260 drugih dupina, a njena opažanja su bila od Kamenjaka u Istri i zapadne strane Cresa sve do Kvarnerića i Velog Lošinja. Njeno do sada zabilježeno kretanje uglavnom je bilo unutar područja od 100 km između najudaljenijih točaka. U ovom slučaju Skalina je opažena gotovo 200 km od najjužnije točke njenih prethodnih opažanja! - pišu u Plavom svijetu.