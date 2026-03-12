VIDEO Nevjerojatna scena u Gorskom kotaru: Naišao na najmanje pet poskoka...

Njegovo veličanstvo - poskok, napisao je u Facebook grupi "Goranske šanse" uz video poskoka jedan Hrvat. Snimka prikazuje kako se u kamenjaru sunča najmanje pet poskoka koji su, potaknuti toplijim vremenom, izašli na otvoreno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba, Ivan Cizelj, rekao nam je da je na sunčan dan uobičajeno vidjeti poskoke koji iz zimskog sna izlaze grijati se na sunce.

- Kreće sezona. Bitno je ne dirati ih. Obožavatelji šetnja u prirodi se trebaju držati cesta koje su predviđene za njih kako ne bi došlo do ugriza - rekao je ravnatelj Cizelj.

- Samo malo strpljenja i opažanja kraj takvog kamenjara i ugledat ćete barem jednoga. Pod uvjetom da ne stvarate buku - napisao je Hrvat koji je snimio poskoka.

Poskok je jedna od tri vrste hrvatskih otrovnica, a ujedno i najotrovnija zmija u Europi. Boja tijela je od sive, žute do smeđe s cik-cak prugom po sredini leđa. Imaju trokutastu plosnatu glavu i rošćić na vrhu njuške. Do parenja dolazi od kraja travnja do početka svibnja. Ženka od rujna do listopada okoti od 4 do 15 mladih. Poskok je uglavnom aktivan noću kada lovi. Lovi tako da ubija plijen otrovom i zatim ga guta cijelog. Često se penje i na drveće od kuda hvata ptice. Dane provodi odmarajući se i probavljajući hranu. U hladniji krajevima zimi hibernira.