VELIČANSTVENA ŽIVOTINJA

VIDEO Nevjerojatna scena u Gorskom kotaru: Naišao na najmanje pet poskoka...

Piše Veronika Miloševski,
VIDEO Nevjerojatna scena u Gorskom kotaru: Naišao na najmanje pet poskoka...
Poskok je jedna od tri vrste otrovnica koje nastanjuju Hrvatsku, a ujedno i najotrovnija zmija u Europi

Njegovo veličanstvo - poskok, napisao je u Facebook grupi "Goranske šanse" uz video poskoka jedan Hrvat. Snimka prikazuje kako se u kamenjaru sunča najmanje pet poskoka koji su, potaknuti toplijim vremenom, izašli na otvoreno.

Ravnatelj Zoološkog vrta Grada Zagreba, Ivan Cizelj, rekao nam je da je na sunčan dan uobičajeno vidjeti poskoke koji iz zimskog sna izlaze grijati se na sunce.

- Kreće sezona. Bitno je ne dirati ih. Obožavatelji šetnja u prirodi se trebaju držati cesta koje su predviđene za njih kako ne bi došlo do ugriza - rekao je ravnatelj Cizelj.

- Samo malo strpljenja i opažanja kraj takvog kamenjara i ugledat ćete barem jednoga. Pod uvjetom da ne stvarate buku - napisao je Hrvat koji je snimio poskoka.

Poskok je jedna od tri vrste hrvatskih otrovnica, a ujedno i najotrovnija zmija u Europi. Boja tijela je od sive, žute do smeđe s cik-cak prugom po sredini leđa. Imaju trokutastu plosnatu glavu i rošćić na vrhu njuške. Do parenja dolazi od kraja travnja do početka svibnja. Ženka od rujna do listopada okoti od 4 do 15 mladih. Poskok je uglavnom aktivan noću kada lovi. Lovi tako da ubija plijen otrovom i zatim ga guta cijelog. Često se penje i na drveće od kuda hvata ptice. Dane provodi odmarajući se i probavljajući hranu. U hladniji krajevima zimi hibernira.

