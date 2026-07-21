VIDEO Nevjerojatna snimka! 'Munja je noć pretvorila u dan'

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja na Pagu, policajka odavala podatke o biračima!
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Unatoč višemjesečnim zahtjevima oporbe i inicijative Jablani, kao i peticiji koju je potpisalo oko 4000 Karlovčana, bageri su porušili drvored stoljetnih lipa na Trga bana Jelačića u Karlovcu. Bilo je prosvjednika, policija je uhitila dvije aktivistice zbog kršenja javnog reda i mira. U Savi u općini Rugvica pronađena tijela trojice Egipćana, nestali su u nedjelju kada su ušli u rijeku. U Dominikanskoj Republici naglo preminuo 27-godišnji Filip Mihalić, poznat kao Korona Kid, kojem je trebalo početi suđenje za lažne korona testove. U Ministarstvu vanjskih poslova kažu da nemaju potvrdu o smrti. "Neću se učlaniti u HDZ i neću biti dio većine", za 24sata kaže saborski zastupnik Branko Kolarić koji je izišao iz SDP-a jer je razočaran. Iz sad već bivše stranke traže da vrati mandat Uhićeni kći bivšeg gradonačelnika Paga Ante Fabijanića, Kristina Bistričić, HDZ-ovac Branimir Vidolin i policajka Marija Magaš. Potonja im odavala podatke o biračima radi osiguravanja glasova na lokalnim izborima.
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Gledajte '240 sekundi 24sata': Uhićenja na Pagu, policajka odavala podatke o biračima!
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Video: 24sata/Video
ODUŠEVLJENI PREDSJEDNIK
VIDEO Trump: Jedva čekam da opet ugostimo SP! Nije bilo ni prosvjeda, Infantino ne vjeruje
WASHINGTON - Američki predsjednik Donald Trump pohvalio je organizaciju Mundijala za koji kaže kako je bio pet puta bolji od bilo kojeg dosad. "Gianni Infantino nije mislio da može biti bez ikakvih poteškoća, nije bilo kriminala ni prosvjeda. Jedva čekam da ga opet ugostimo, ali mislim da idući ne možemo". Inače, u Tijuani pred kampom Iranaca ljudi su prosvjedovali su zbog lošeg njihova tretmana.
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Trump kaže kako je ovo bilo najuspiješnije SP ikada
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Video: 24sata/Reuters
DALMACIJA NA UDARU
VIDEO Nevrijeme na Korčuli! 'Za šest minuta nam je more došlo do kuća. Sve je poplavljeno'
KORČULA - Za šest minuta more nam je došla do kuća u prvom redu do mora. S druge strane je oseka, brodovi su doslovno na dnu, rekao nam je čitatelj koji nam je poslao snimke plime i oseke na Korčuli. Za dubrovačko-neretvansku regiju, kojoj pripada i Korčula, DHMZ je za utorak popodne izdao narančasti meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.
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Nevrijeme na Korčuli
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Video: Čitatelj 24sata
STARI GRAD POPLAVLJEN
VIDEO Meteotsunami na Hvaru! More preplavilo ulice: 'Na cesti je u sekundi bilo 30 cm mora...'
Opet meteotsunami u Jadranu! U Starom Gradu na Hvaru more se naglo podiglo i preplavilo šetnicu. Čitatelji su nam poslali snimke na kojima se vidi kako je more preuzelo kopno... "Razina mora podignula se u svega nekoliko minuta za više od 1,5 metra. Na cesti uz gradsku rivu u sekundi je bilo više od 30 cm mora. Prethodilo je više manjih podizanja i spuštanja mora", kaže nam čitatelj. Za splitsku regiju, kojoj pripada i Hvara, DHMZ je za utorak popodne izdao najviši stupanj upozorenja, crveni meteoalarm, zbog grmljavinskog nevremena.
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Meteotsunami na Hvaru
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Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi 24sata': U bolnicama nedostaje čistača i čistačica. Mnogi su na bolovanju
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Grom je udario ženu koja je nosila suncobran jutros na plaži u kampu na Krku, a do dolaska helikoptera hitne pomoći reanimiranjem i masažom srca spasili su je suprug i spasilac Dubravko Marić. Spasilac Marić za 24 sata kaže da je prije toga imala slabe znakove života koji su nestajali te da je bila u nesvijesti. Meteotsunami pogodio Mali Lošinj, plivala riva, more ušlo u objekte, sve je trajalo 20-ak minuta. Nedostaje čistača i čitačicama u bolnicama, mnogi su na bolovanju ili daju otkaz kako bi išli na more raditi u sezoni pa se vraćaju.
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Gledajte '240 sekundi 24sata': U bolnicama nedostaje čistača i čistačica. Mnogi su na bolovanju
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Video: 24sata/Video