VIDEO Nevjerojatne scene s Floride! Danima gase požar, uništene tisuće hektara šume

Vatrogasci se drugi dan zaredom bore s velikim požarom šume u Evergladesu na jugu Floride. Šumarska služba izjavila je da je u požaru izgorjelo više od 7000 hektara u zapadnom okrugu Broward te da je samo oko 40 posto pod kontrolom, a ekipe rade na usporavanju širenja buktinje, piše BBC.

Dojave o požaru vatrogasne službe zaprimile su još u nedjelju, kada se vatra nekontrolirano proširila. Meteorolozi su rekli da bi očekivana kiša u nadolazećim danima mogla pomoći vatrogascima u gašenju požara.

- Zadimljeni uvjeti mogu utjecati na područja u blizini požara 172 u jugoistočnom Miami-Dadeu. Noćni zadimljeni uvjeti mogu otežati vidljivost cesta, vozila i promjenjivih prometnih obrazaca. Ako večeras vozite u tom području, znatno usporite, koristite kratka svjetla i održavajte dodatni razmak između vozila. Vozači bi trebali držati prozore zatvorenima i postaviti klimatizacijske sustave vozila na recirkulaciju kako bi se smanjio dim unutar vozila - upozorila je Vatrogasna služba Miami-Dade.