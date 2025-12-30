Obavijesti

STOTINE KUTIJA PETARDI

Našli čak 23 kile pirotehnike u Zaprešiću, uhitili muškarca

Piše Iva Tomas
VIDEO Nevjerojatno: Našli čak 23 kile pirotehnike u Zaprešiću, uhitili muškarca. Ovo je popis
Foto: PU zagrebačka

Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva

Zagrebačka policija pronašla je čak 23 kilograma pirotehničkih sredstava u ponedjeljak oko 20.35 sati, a sumnjaju da ih muškarac (39) nedozvoljeno posjeduje. Obavili su pretragu kuće i drugih prostorija koje 39-godišnjak posjeduje u Jablanovcu, piše zagrebačka policija.

Zagrebačka policija u Zaprešiću pronašla 23 kg pirotehničkih sredstava
Zagrebačka policija u Zaprešiću pronašla 23 kg pirotehničkih sredstava | Video: 24sata/PU zagrebačka
Foto: PU zagrebačka
Foto: PU zagrebačka

Pronašli su i oduzeli:

44 kutije u kojima se nalazi po 20 komada petardi kategorije F2,

28 kutija u kojima se nalazi po 10 komada pirotehničkih sredstava kategorije F1,

47 kutija u kojima se nalazi po 20 komada petardi kategorije F2,

48 kutija u kojima se nalazi po 20 komada petardi kategorije F2,

10 kutija u kojima se nalazi po 5 komada petardi kategorije F4,

11 kutija u kojima se nalazi po 16 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

11 kutija u kojima se nalazi po 16 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

6 kutija u kojima se nalazi po 36 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

12 kutija u kojima se nalazi po 19 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

18 kutija u kojima se nalazi po 16 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

21 kutija u kojima se nalazi po 16 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

1 kutiju u kojoj se nalazi po 100 komada pirotehničkih sredstava kategorije F4,

14 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

1 kutiju u kojoj se nalazi po 49 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3,

1 kutiju u kojoj se nalazi po 35 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

4 kutije u kojima se nalazi po 30 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

1 kutiju u kojoj se nalazi po 30 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3,

2 kutije u kojima se nalazi po 36 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3,

3 kutije u kojima se nalazi po 100 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

4 kutije u kojima se nalazi po 25 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

1 kutiju u kojoj se nalazi po 49 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3,

26 komada pirotehničkih sredstava nepoznate marke kategorije P1,

3 kutije u kojima se nalazi po 42 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

1 kutiju u kojoj se nalazi po 49 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3,

1 kutiju u kojoj se nalazi po 49 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3,

1 kutiju u kojoj se nalazi po 49 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3,

2 kutije u kojima se nalazi po 36 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

2 kutije u kojima se nalazi po 100 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

2 kutije u kojima se nalazi po 100 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

2 pakiranja u kojima se nalazi po 21 komad pirotehničkih sredstava kategorije F3,

2 pakiranja u kojima se nalazi po 14 komada pirotehničkih sredstava kategorije F2,

1 pakiranje u kojemu se nalazi po 9 komada pirotehničkih sredstava kategorije F3,      

1 pakiranje u kojemu se nalazi po 100 komada petardi kategorije F2, 

1 kutiju u kojoj se nalazi po 40 komada petardi kategorije F2.

Ukupna masa oduzetih sredstava iznosi skoro 23 kg. Policija je protiv 39-godišnjaka podnijela optužni prijedlog zbog počinjenih prekršaja iz članka 62. stavka 6. i članka 62. stavka 8. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Muškarca su uhitili, a u utorak su ga doveli na Općinski prekršajni sud u Novom Zagrebu.



 - Prodaja pirotehnike dozvoljena je samo od 15. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, a uporaba samo od 27. prosinca ove godine do 1. siječnja 2026. godine, istaknula je viša inspektorica Vrabac i ponovila da  je Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja djeci ispod 14 godina zabranjena sva pirotehnika, tek od 14 godina djeca smiju koristiti kategoriju F1 (kategorija niskog rizika), a tek od 18 godina građanima je dopuštena kategorija F2 i F3 tzv. zabavna pirotehnika (vatromet) osim petardi i redenika koji su od 2021. godine zabranjeni.

Foto: PU zagrebačka

Roditelji koji pronađu kod djece nedozvoljena ili bilo kakva druga pirotehnička sredstva kojih se žele riješiti na siguran način mogu na broj 192 pozvati policiju koja će doći diskretno na adresu i preuzeti sredstva sigurno i bez sankcije - piše policija.

