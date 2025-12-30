VIDEO Ovo je posljednja snimka najboljeg Joshuina prijatelja. Evo što su radili uoči tragedije

Slavni boksač Anthony Joshua u ponedjeljak je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u Nigeriji koja je odnijela dva života. Iako je Joshua preživio, dvojica njegovih bliskih prijatelja i trenera tragično su izgubila život. Društvenim mrežama sada kruži snimka koja prikazuje njihove posljednje sretne trenutke, zabilježene samo nekoliko sati prije tragedije, a koja je duboko potresla milijune ljudi diljem svijeta.

Objava koja je u kratkom roku prikupila milijune pregleda, prikazuje video koji je Joshua originalno podijelio na svom Instagramu. Snimka prikazuje Joshuu kako igra stolni tenis s jednim od svojih bliskih prijatelja i trenera, nekoliko sati prije nego što je njegov prijatelj izgubio život u prometnoj nesreći u Nigeriji.

Tada je Joshua, bez majice i nasmijan, igrao stolni tenis s prijateljem u tropskom okruženju. Prizori smijeha, prijateljskog nadmetanja i veselja stvaraju mučan kontrast s tragedijom koja je uslijedila nedugo nakon toga.

Podsjetimo, potvrđeno je da su poginuli Joshuin kondicijski trener Sina Ghami i trener Latif Ayodele. Do nesreće je došlo kada se njihov terenac sudario s kamionom.

Foto: Instagram

Joshua je hospitaliziran, no njegove ozljede nisu bile opasne po život. Boksački prvak nalazio se u Nigeriji na odmoru nakon nedavne borbe protiv Jakea Paula, a putovanje koje je trebalo biti proslava i opuštanje pretvorilo se u nezamislivu tragediju.