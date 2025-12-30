Anthony Joshua preživio strašnu prometnu nesreću u Nigeriji, ali izgubio je dva bliska prijatelja! Snimka sretnih trenutaka prije tragedije duboko potresla svijet
VIDEO Ovo je posljednja snimka najboljeg Joshuina prijatelja. Evo što su radili uoči tragedije
Slavni boksač Anthony Joshua u ponedjeljak je sudjelovao u teškoj prometnoj nesreći u Nigeriji koja je odnijela dva života. Iako je Joshua preživio, dvojica njegovih bliskih prijatelja i trenera tragično su izgubila život. Društvenim mrežama sada kruži snimka koja prikazuje njihove posljednje sretne trenutke, zabilježene samo nekoliko sati prije tragedije, a koja je duboko potresla milijune ljudi diljem svijeta.
Objava koja je u kratkom roku prikupila milijune pregleda, prikazuje video koji je Joshua originalno podijelio na svom Instagramu. Snimka prikazuje Joshuu kako igra stolni tenis s jednim od svojih bliskih prijatelja i trenera, nekoliko sati prije nego što je njegov prijatelj izgubio život u prometnoj nesreći u Nigeriji.
Tada je Joshua, bez majice i nasmijan, igrao stolni tenis s prijateljem u tropskom okruženju. Prizori smijeha, prijateljskog nadmetanja i veselja stvaraju mučan kontrast s tragedijom koja je uslijedila nedugo nakon toga.
Podsjetimo, potvrđeno je da su poginuli Joshuin kondicijski trener Sina Ghami i trener Latif Ayodele. Do nesreće je došlo kada se njihov terenac sudario s kamionom.
Joshua je hospitaliziran, no njegove ozljede nisu bile opasne po život. Boksački prvak nalazio se u Nigeriji na odmoru nakon nedavne borbe protiv Jakea Paula, a putovanje koje je trebalo biti proslava i opuštanje pretvorilo se u nezamislivu tragediju.
