VIDEO Nevrijeme poharalo dio Hrvatske, danas najavili nove oluje: 2. stupanj upozorenja!

Nestabilno vrijeme, kiša i snažan vjetar neće niti danas zaobići Hrvatsku.

Meteoalarm je nakon jučerašnjeg nevremena i danas izdao upozorenje za cijelu zemlju. Predvidio je narančasto upozorenje za Gorski kotar, Liku i obalu dok je za ostatak zemlje žuto upozorenje.

Europski sustav upozorenja na oluje, Estofex, izdao je drugi stupanj upozorenja za područje sjevernog i južnog Jadrana, dok je za ostatak Hrvatske na snazi upozorenje prvog stupnja. Predviđa obilne oborine, jaki vjetar, tuču, a i moguće pijavice.

POGLEDAJTE VIDEO: Olujno nevrijeme u Čazmi

- U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavati oblačno s povremenom kišom, ponegdje praćenom i grmljavinom. Lokalno bi moglo pasti i više od 30 litara po četvornome metru u kratkom vremenu. Sunčanih razdoblja bit će malo. Povremeno će zapuhati umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Temperatura zraka od 16 do 21 °C. - izvijestio je HRT.

Oblačno i kišovito i u središnjoj Hrvatskoj. Mjestimice će pasti obilna kiša, osobito na jugu područja. Puhat će umjeren sjeveroistočni vjetar, a uz 15 do 20 °C bit će osjetno svježije nego danas.





Češća i još obilnija kiša i u gorskom području i na sjevernom Jadranu. Mjestimice će pasti i više od 80 litara, osobito duž obale uz pojavu grmljavinskog nevremena. Sunčana razdoblja izgledna su uglavnom na moru. Umjeren i jak jugozapadni vjetar će postupno slabjeti. Temperatura zraka većinom od 20 do 25 °C, u gorju i niža.



U Dalmaciji toplije nego na sjevernom Jadranu, uz dnevnih 25 do 28 °C. No bit će nestabilno, osobito u drugom dijelu dana. Iako će kiše biti manje nego na sjeveru, uz pojavu jačeg grmljavinskog nevremena lokalno može biti obilna. Srećom za mnoge, bit će manje vjetrovito nego tijekom četvrtka.



I na jugu Hrvatske petak promjenjiv, mjestimice s pljuskovima i grmljavinom, osobito u noći i ujutro te ponovno popodne. Umjereno do jako jugo postupno će slabjeti. Danju će biti vrlo toplo uz 26 do 28 °C."

- U subotu na kopnu i dalje oblačno i kišovito, lokalno uz mogućnost obilne kiše. Povremeno će puhati sjeverni vjetar. U nedjelju sunčanije i uglavnom bez oborina, a kiša je izgledna ponovno u ponedjeljak. Temperatura zraka bit će osjetno niža nego prošlih dana, osobito u subotu - zaključili su s HRT-a.

Olujno nevrijeme u četvrtak je napravilo veliku štetu u četiri županije. Najviše problema zabilježeno je u Čazmi gdje su orkanski vjetrovi rušili kamione, čupali stabla iz zemlje i oštetili kuće.

