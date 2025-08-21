Obavijesti

KATASTROFA NA ISTOKU DRŽAVE

VIDEO Nevrijeme poharalo i Osijek: Pogledajte što je ostalo od terase hotela u Čepinu

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Nevrijeme poharalo i Osijek: Pogledajte što je ostalo od terase hotela u Čepinu
7
Foto: Čitatelj 24sata

Iz hotela doznajemo kako nitko nije stradao, te da će se šteta uskoro sanirati....

Jako nevrijeme i dalje hara Slavonijom, nakon što je pogodilo slavonskobrodsko područje preselilo se na Osijek i okolicu. Čitatelji nam javljaju kako je uslijed nevremena stradao i elitni hotel Mattera u Čepinu. 

- Terasa se srušila kao kućica od tri praščića. Puše kao ludo, ali bilo je i jače - govori nam čitatelj, dodajući kako je u tom hotelu nedavno bila i Hrvatska nogometna reprezentacija. 

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa...

Oluja u Osijeku 00:52
Oluja u Osijeku | Video: Čitatelj 24sata

Iz hotela doznajemo kako nitko nije ozlijeđen u nevremenu.

- Oluja je ijela manju štetu na vanjskoj terasi hotela Materra. Svi gosti i djelatnici su sigurni, a hotel nastavlja s radom. Naš tim već otklanja posljedice i poduzimamo sve mjere kako bi usluge za goste ostale neometane. Nitko nije ozlijeđen, a to nam je najvažnije - rekli su.

Kako je ranije objavio DHMZ za cijelu Slavoniju je na snazi crveno upozorenje, što znači da je vrijeme izuzetno opasno. 

Foto: Čitatelj 24sata

- Lokalno moguće nevrijeme uz izraženu kišu i tuču te naglo u okretanju s umjerenog do jakog jugozapadnog vjetra na prolazno olujan sjeverozapadni. Najjači udari vjetra > 65 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 80 posto - rekli su iz DHMZ-a. 

POPLAVA U DRAMLJU Crveni alarm za Istru i Kvarner: 'Ulica mi je pod vodom, padalo je sat vremena bez prestanka'
Crveni alarm za Istru i Kvarner: 'Ulica mi je pod vodom, padalo je sat vremena bez prestanka'

Pozvali su građane da poduzmu mjere samozaštite i da djeluju prema savjetima danim od strane nadležnih tijela.

- Rasprostranjene i izražene oluje su vjerojatne pri čemu postoji opasnost za život od munja, tuče, bujičnih poplava i olujnog vjetra. Treba očekivati prekide u prometu te prekide u opskrbi energijom. Također je moguć značajniji prekid uobičajenih ruta prometovanja. Izbjegavajte putovanja koja nisu od iznimne važnosti - rekli su iz DHMZ-a. 

