POPLAVA U DRAMLJU

Crveni alarm za Istru i Kvarner: 'Ulica mi je pod vodom, padalo je sat vremena bez prestanka'

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Čitatelj 24sata

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je izvanredno priopćenje i upalio crveni alarm za Istru i Kvarner zbog nadolazeće promjene vremena koja će zahvatiti cijelu Hrvatsku

Nevrijeme je zahvatilo i riječko područje pa su zbog pale velike količine kiše neke ulice u Dramlju poplavljene.

13
Foto: Čitatelj 24sata

Od čitateljice doznajemo da leda nije bilo, no kiša je neumorno padala sat vremena i prepunila šahtove.

- Grmi i sijeva. Sat vremena je padala kiša, na kratko se smirilo pa opet počelo. Baš je kaos - ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala video. Na njemu se vidi kako se voda iz šahtova skoro spojila s morem koje je par metara niže.

POGLEDAJTE FOTOGRAFIJE FOTO UŽASA Oluja razorila dio benzinske u Umagu, padao led! Ulice su bile skroz poplavljene
FOTO UŽASA Oluja razorila dio benzinske u Umagu, padao led! Ulice su bile skroz poplavljene

DHMZ upalio alarme za cijelu Hrvatsku

Prema prognozama, u riječkoj regiji sutra se očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima, a vjerojatnost grmljavine je veća od 80 posto.

'PADAO LED VELIČINE ORAHA' VIDEO Nevrijeme u Umagu: 'Ulica nam zbog kiše postala rijeka, ljudi nisu mogli voziti'
VIDEO Nevrijeme u Umagu: 'Ulica nam zbog kiše postala rijeka, ljudi nisu mogli voziti'

Kninska, splitska i osječka regija u subotu ulaze u narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena, što označava opasne vremenske prilike. Ostatak zemlje bit će pod žutim upozorenjem, što znači da je vrijeme potencijalno opasno.
 

