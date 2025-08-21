Crveni alarm za Istru i Kvarner: 'Ulica mi je pod vodom, padalo je sat vremena bez prestanka'

Nevrijeme je zahvatilo i riječko područje pa su zbog pale velike količine kiše neke ulice u Dramlju poplavljene.

Od čitateljice doznajemo da leda nije bilo, no kiša je neumorno padala sat vremena i prepunila šahtove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:09 Poplava u Dramlju | Video: čitatelj/24sata

- Grmi i sijeva. Sat vremena je padala kiša, na kratko se smirilo pa opet počelo. Baš je kaos - ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala video. Na njemu se vidi kako se voda iz šahtova skoro spojila s morem koje je par metara niže.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je izvanredno priopćenje i upalio crveni alarm za Istru i Kvarner zbog nadolazeće promjene vremena koja će zahvatiti cijelu Hrvatsku.

DHMZ upalio alarme za cijelu Hrvatsku

Prema prognozama, u riječkoj regiji sutra se očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima, a vjerojatnost grmljavine je veća od 80 posto.

Kninska, splitska i osječka regija u subotu ulaze u narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena, što označava opasne vremenske prilike. Ostatak zemlje bit će pod žutim upozorenjem, što znači da je vrijeme potencijalno opasno.

