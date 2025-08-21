Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je izvanredno priopćenje i upalio crveni alarm za Istru i Kvarner zbog nadolazeće promjene vremena koja će zahvatiti cijelu Hrvatsku
Crveni alarm za Istru i Kvarner: 'Ulica mi je pod vodom, padalo je sat vremena bez prestanka'
Nevrijeme je zahvatilo i riječko područje pa su zbog pale velike količine kiše neke ulice u Dramlju poplavljene.
Od čitateljice doznajemo da leda nije bilo, no kiša je neumorno padala sat vremena i prepunila šahtove.
- Grmi i sijeva. Sat vremena je padala kiša, na kratko se smirilo pa opet počelo. Baš je kaos - ispričala nam je čitateljica koja nam je poslala video. Na njemu se vidi kako se voda iz šahtova skoro spojila s morem koje je par metara niže.
DHMZ upalio alarme za cijelu Hrvatsku
Prema prognozama, u riječkoj regiji sutra se očekuje grmljavinsko nevrijeme praćeno olujnim udarima vjetra i obilnim pljuskovima, a vjerojatnost grmljavine je veća od 80 posto.
Kninska, splitska i osječka regija u subotu ulaze u narančasto upozorenje zbog grmljavinskih nevremena, što označava opasne vremenske prilike. Ostatak zemlje bit će pod žutim upozorenjem, što znači da je vrijeme potencijalno opasno.
