VIDEO Novi podaci iz stožera, upravo stigla hrana! Pjenice od tune, mikrosalata i poriluk...

Na četvrtim europskim izborima u Hrvatskoj, koji su imali jednu od najgorih izlaznosti u povijesti naše zemlje, komešanja u stožerima počela su nešto malo prije 19 sati. Pripremali su se stolovi, unosila se hrana, postavljale kante s ledom za pića...

Bilo je to vrijeme prije procjena prvih rezultata. I već se moglo vidjeti tko je što pripremio. U HDZ-u nisu žurili pa su nas zatekli prazni stolovi.

Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

Par minuta prije prvih procjena rezultata počelo se točiti piće.

Foto: Martina Pauček Šljivak/24sata

Kasnije je stigla i hrana, evo kako je to izgledalo:

Foto: 24sata

Foto: 24sata

Foto: 24sata

Pogledajte video: Hrana u stožeru HDZ-a

Pokretanje videa... 00:41 Što se jede u stožeru HDZ-a | Video: Bojana Mrvoš Pavić/24sata

Gastronomski pokret - nema što nema

U stožeru Domovinskog pokreta piće se hladilo u posudama s ledom, a stolovi su bili spremni.

Foto: Denis Mahmutović/24sata

Foto: Denis Mahmutović/24sata

U tom je stožeru bila najraznovrsnija ponuda, od roastbeefa na rikoli s fileom od grejpa i odležanim aceto balsamico s listićima grana padano sira, zapečenih štrukli, šurlica s lososom, punjenih svinjskih filea s marelicama, tortelina s umakom od četiri vrste sira, glaziranijh telećih prsa, purećih medaljona, mlinaca, pečenih krumpira, grčke salate, sireva, salata, njoka...

Foto: 24sata

Foto: 24sata

Foto: 24sata

U MOST-u je bilo narezaka, kroasana, voća, princes krafni... Kako su nam MOST-ovke ponosno rekle, pola je catering, a pola njihovih ruku djelo. No u MOST-u nikome nije bilo do jela i pića. Prema izlaznim anketama, Most nije uspio dobiti niti jedan mandat.

Foto: luka safundzic/24sata

Foto: luka safundzic/24sata

Pogledajte video: Hrana u MOST-u

Pokretanje videa... 00:27 Što se jede u stožeru Most-a | Video: luka safundzic/24sata

SDP-ov stožer je u 18.30 imao spremne stolove, s tijestom, kanapeima... taman se točilo piće.

Foto: 24sata

Pogledajte video: Gastro ponuda u SDP-u

Pokretanje videa... 00:17 Što se jede u stožeru SDP-a | Video: Veronika Miloševski/24sata

Možemovci su u Garden Breweryu gdje će im hrana biti od Submarinea koji je u sklopu Breweryja, članovi imaji po dva, tri pića besplatno, a nakon toga si plaćaju sami.

- Nama je to skroz u redu, novac kojeg stranka ima je od donacija nasih simpatizera i biraca i nije u redu da ju trosimo da bi pili i jeli - govori nam mlađi član Možemo.

Foto: Laura Šiprak 24sata