Macron: Putin sprema mobilizaciju 300.000 vojnika

Emmanuel Macron izjavio je da Rusija pokazuje znakove priprema za mobilizaciju nakon izbora, a obavještajne službe spominju 300.000 novih vojnika.

- Zaista postoji nekoliko izvještaja koje su podijelile europske i američke obavještajne službe, kao i naši ukrajinski prijatelji - rekao je Macron. Ured ukrajinskog predsjednika upozorio je u kolovozu da bi se Rusija mogla pripremati pozvati 600.000 ljudi u vojsku tijekom 2026. i 2027. godine, usred sve većeg nezadovoljstva javnosti ratom i pada broja ljudi koji su spremni dobrovoljno se prijaviti u vojsku.

U priopćenju kojim je 27. kolovoza sažet brifing obavještajnih dužnosnika, ured je naveo da Rusija planira mobilizirati 300.000 ljudi 2026. godine i još 300.000 2027. godine.

Macron tvrdi da je Kremlj čekao održavanje izbora prije pokretanja novog vala mobilizacije. „Oni su održani. A sada je jasno da će Rusija to učiniti. Pitanje je hoće li to objaviti ili će sve provesti bez javne objave“, rekao je Macron.

Macron je izvještaje da se Rusija priprema mobilizirati dodatnih 300.000 vojnika ocijenio „vjerodostojnima“, tvrdeći da postoji „nekoliko znakova da se Rusija za to organizira“.