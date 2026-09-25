Obavijesti

News

Komentari 4
RAT U UKRAJINI

Macron: Putin sprema mobilizaciju 300.000 vojnika

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Macron: Putin sprema mobilizaciju 300.000 vojnika
Foto: Yaroslav Chingaev
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Macron tvrdi da je Kremlj čekao održavanje izbora prije pokretanja novog vala mobilizacije

Emmanuel Macron izjavio je da Rusija pokazuje znakove priprema za mobilizaciju nakon izbora, a obavještajne službe spominju 300.000 novih vojnika. 

 - Zaista postoji nekoliko izvještaja koje su podijelile europske i američke obavještajne službe, kao i naši ukrajinski prijatelji - rekao je Macron. Ured ukrajinskog predsjednika upozorio je u kolovozu da bi se Rusija mogla pripremati pozvati 600.000 ljudi u vojsku tijekom 2026. i 2027. godine, usred sve većeg nezadovoljstva javnosti ratom i pada broja ljudi koji su spremni dobrovoljno se prijaviti u vojsku.

U priopćenju kojim je 27. kolovoza sažet brifing obavještajnih dužnosnika, ured je naveo da Rusija planira mobilizirati 300.000 ljudi 2026. godine i još 300.000 2027. godine.

U MEDITERANU CIA upozorava: Rusija sprema napad na Španjolsku, Francusku i Italiju dronovima s mora
CIA upozorava: Rusija sprema napad na Španjolsku, Francusku i Italiju dronovima s mora

Macron tvrdi da je Kremlj čekao održavanje izbora prije pokretanja novog vala mobilizacije. „Oni su održani. A sada je jasno da će Rusija to učiniti. Pitanje je hoće li to objaviti ili će sve provesti bez javne objave“, rekao je Macron.

Macron je izvještaje da se Rusija priprema mobilizirati dodatnih 300.000 vojnika ocijenio „vjerodostojnima“, tvrdeći da postoji „nekoliko znakova da se Rusija za to organizira“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
PANIKA U KIJEVU Novi teški ruski napad: Balističke rakete i dronovi zasuli stambene zgrade
OGLASIO SE I KLIČKO

PANIKA U KIJEVU Novi teški ruski napad: Balističke rakete i dronovi zasuli stambene zgrade

Ukrajinska prijestolnica ponovno je postala meta intenzivnih ruskih napada, a oštećenja stambenih zgrada i poslovnih objekata izazvala su strah među građanima, dok predsjednik Zelenski traži međunarodnu pomoć na UN-u.
VIDEO Rakete i dronovi na mlazni pogon napali Kijev. Dvoje mrtvih, osam ranjenih
RAT U UKRAJINI

VIDEO Rakete i dronovi na mlazni pogon napali Kijev. Dvoje mrtvih, osam ranjenih

Potrebni su nam presretači balističkih projektila kako bismo zaštitili živote, rekao je Zelenski
Ukrajina zarobljene Kimove vojnike predala Južnoj Koreji
RUSKI SAVEZNICI

Ukrajina zarobljene Kimove vojnike predala Južnoj Koreji

Ukrajinske snage zarobile su dvojicu Sjevernokorejaca u ruskoj Kurskoj oblasti u siječnju prošle godine. Bili su to prvi sjevernokorejski vojnici koji su živi pali u ukrajinske ruke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026