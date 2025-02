VIDEO Odmori se, zaslužio si! Bio je u Petrinji, tragao je i na Biokovu. Quick ide u mirovinu

Devetogodišnjem belgijskom ovčaru Quicku, pripadniku potražnog tima HGSS Stanice Slavonski Brod, bliži se vrijeme umirovljenja. Quick živi i odmalena trenira s članom HGSS-a Perom Petrićem. Zajedno su prošli sve obvezne tečajeve, a pas je često bio na obukama izvan Hrvatske, u Sloveniji i Austriji, gdje je polagao traganje u ruševinama, lavinama te po šumama. Bio je i u Petrinji te sudjelovao u intervencijama nakon potresa, tragao je za stranim državljanima na Biokovu... Iza njega su, dakle, značajne i iznimno uspješne potrage. Dobro je poznat i cijenjen potražni pas u cijeloj Hrvatskoj.

- Nabavljen je u okviru Projekta Cipras iz legla u Istri. To je izuzetno dobar pas, prošao je sve moguće oblike potrage za ljudima, u ruševinama, u snijegu u vodi. Ima izvrsne rezultate. Zajedno smo devet godina i bit će uz mene do posljednjeg trenutka svoga života. Sjećam se da mi je, kada je bio mali, supruga znala prigovoriti da se više igram sa psom negoli s našom djecom - rekao je Pero Petrić, voditelj potražnog psa.

Dovoljno je pogledati Quicka i njegovog voditelja i sve je jasno, sve pršti od obostrane ljubavi, koja je se ipak, na kraju završava nagradom. Quicku poslastica ili omiljena igračka, a Peri i cijelom potražnom timu nagrada za pronađenu osobu, posebno kada je ona živa.

- S obzirom na to da dolazi vrijeme kada će postati isključivo kućni ljubimac morali smo se pripremiti za to. U petak navečer nam je došao Black, Australski Kelpi. To je mladi pas star tri mjeseca. Stigao je iz Danske. Danas je ovdje u šumi Radinje kod Nove Gradiške odradio svoj prvi trening. Naime, imamo goste iz cijele Hrvatske, to su voditelji potražnih pasa, koji na treningu pokazuju što su njihovi ‘psi naučili. Sve budno motri član komisije koji će na kraju treninga dati ocjenu. I nije to jedina, pred nama su najmanje dvije godine obuke kako bi Black dostojno zamijenio svoga prethodnika – rekao je Petrić.

Sadašnji, a i budući pas Stanice Hrvatske gorske službe spašavanja ravnopravni su članovi potražnog tima. No, poanta sveg je da pripadnici HGSS-a, koji nesebično daju sebe za čovjeka, koji su u najtežim trenucima uvijek tu za svakoga, sada trebaju pomoć.

- Iz Danske su nam javili da je jedan pas slobodan. Rekli su nam da će nam ga dati po povoljnijoj cijeni, a to je nekih 2000 eura. Isto toliko nam otprilike treba i za njegovu obuku pa smo se odlučili da putem medija potražimo pomoć ljudi dobra srca. Quick će, kako se čini, dobiti dostojnog zamjenika što je zaslužio nakon svoje devetogodišnje uspješne karijere HGSS-ovaca. Svi ovo radimo dobrovoljno. Trenutno nas je u HGSS-u Slavonski Brod i Nova Gradiška 38. Možda je ovo prilika da pozovemo sve mlade koji imaju volju da nam se pridruže i zajedno s nama čine dobra djela te pronalaziti i pomagati ljudima u nevolji – rekao je Karlo Olić, pročelnik HGSS Stanice Slavonski Brod.

Svi koji bi žele pomoći mogu to učiniti da to uplatom na račun HGSS Stanica Slavonski Brod IBAN HR8723400091110615586 model HR99 SWIFT PBZGHR2X s naznakom Donacija za kupnju i školovanje potražnog psa.