VIDEO Odvjetnik sindikata: 'Radnici se vraćaju na posao'; Šef sindikata ZET-a: Ne vraćaju

Nakon što je sud donio odluku kojom se štrajk radnika Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET) proglašava nezakonitim, javnosti se obratio odvjetnik sindikata Boženko Lozo.

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Lozo je istaknuo kako javnost vjerojatno ne zanimaju strogi pravni detalji procedure, ali je podsjetio da u ZET-u trenutno ne postoji kolektivni ugovor. Prema njegovim riječima, to jasno znači da radnici nisu bili dužni poštivati takozvani socijalni mir. Ipak, unatoč nepovoljnoj sudskoj odluci u prvom stupnju, sindikati su odlučili staviti interese Zagrepčana na prvo mjesto.

​- Mi ponavljamo i dalje da je poslodavac pregovarao u ne-dobroj vjeri, ali bez obzira na to, mi smo se jutros čuli s predstavnicima sindikata i pao je dogovor da se svejedno počne prometovati po gradu radi građana Zagreba - rekao je Lozo.

Na novinarsko pitanje o povratku djelatnika na svoja radna mjesta, odvjetnik je potvrdio da se proces već počeo odvijati te da su se radnici djelomično vratili na posao. Objasnio je kako je ranije postojao interni dogovor da se, neovisno o uspjehu parnice i tome hoće li odluka biti dobra ili loša za sindikate, promet u Zagrebu mora ponovno pokrenuti.

Nakon što je on to izjavio, šef Sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a, Vlado Jozić reagirao je za Jutarnji.

- I dalje smo na na Trešnjevki i dok se odvjetnik sa spisima ne vrati sa suda, nema odluke povratka na posao. Dakle, dok se mi svi ne okupimo za dogovor, nemamo plan izlaska na ceste - rekao je Jozić.

Optužbe na račun poslodavca zbog nužnih poslova

Jedna od ključnih poruka suda, koja je presudila u korist uprave, odnosila se na činjenicu da prije štrajka nisu bili dogovoreni minimalni poslovi. Lozo oštro odbacuje odgovornost sindikata za taj propust, tvrdeći kako definiranje minimalnih uvjeta nije zakonska obveza sindikata, već prvenstveno mogućnost kojom može raspolagati isključivo poslodavac.

​- Poslodavac je to maliciozno čekao. Kada je istekao zakonski postupak mirenja, onda je pet dana nakon tog krajnjeg roka predložio način rješavanja. Tražili su da 50 posto radnika radi, a zapravo se radilo o 41 do 42 posto. Kakav je to prijedlog pravila? To je bilo izigravanje tog propisa - istaknuo je Lozo.

Borba za radnička prava seli na Vrhovni sud

Pravna bitka između sindikata i uprave ZET-a ovime nije završena. Odvjetnik je najavio podnošenje žalbe Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, naglašavajući kako jedva čeka vidjeti na što će se sud točno pozivati u pisanom obrazloženju presude vezano uz minimalne uvjete. Smatra da se u ovom slučaju radi o vrlo jednostavnom pravnom pitanju te polaže velike nade u višu sudsku instancu.

​- Ja sam uvjeren da ćemo mi dobiti vrlo povoljnu presudu na drugom stupnju. Očekujem da će Vrhovni sud po ovom pitanju iznijeti jedno sasvim drugo mišljenje koje je bitno i za druge ovakve sporove, posebno kada je u pitanju zakonitost štrajka, jer će se na to pozivati i drugi - poručio je odvjetnik.

Odvjetnik Krešimir Grubišić izrazio je potpuno neslaganje s usmenim obrazloženjem sutkinje te je najavio pravnu bitku na višim instancama.

Nelogično tumačenje zakonskih odredbi

Prema prvim informacijama s izricanja presude, sud je svoju odluku temeljio na obvezi održavanja socijalnog mira i na činjenici da nije postojao definiran popis poslova koji se ne smiju prekidati za vrijeme štrajka. Sud smatra da je postojanje takvog popisa preduvjet kako bi štrajk bio dozvoljen. Odvjetnik Grubišić ističe da ovakvo tumačenje nema utemeljenje u trenutnim zakonima.

​- Ono što sam čuo mi je potpuno nejasno i nelogično jer zakon nigdje ne nameće takvu obvezu. Da je zakonodavac želio od popisa poslova koji se ne smiju prekidati stvoriti ključan uvjet za zakonitost štrajka, onda bi ga i unio u zakon. Takve odredbe nigdje nema - istaknuo je Grubišić.

Upozorio je na izrazito negativne i opasne posljedice koje bi ovakav stav suda mogao imati za cjelokupni radnički pokret u državi. Ako ova sudska praksa zaživi, upozorava odvjetnik, poslodavci bi dobili alat kojim mogu u potpunosti blokirati bilo kakve sindikalne akcije.

​- Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa nužan uvjet za organizaciju štrajka, a time raspolaže samo poslodavac, štrajkovi bi u Hrvatskoj postali nemogući. Poslodavac može svojom odlukom izbjeći stvaranje popisa, sindikati ne smiju u štrajk jer popisa nema, i tu je kraj priče za štrajkove općenito - objasnio je.

Sporan status sporazuma u Holdingu

Osim samog popisa poslova, poseban problem u sudskom obrazloženju predstavlja i situacija u Zagrebačkom holdingu, gdje je dosadašnji kolektivni ugovor istekao. Sud je zaključio da je socijalni mir osiguran naknadno sklopljenim sporazumom. Grubišić smatra da sudsko izjednačavanje jednostavnog sporazuma s punopravnim kolektivnim ugovorom predstavlja grubo kršenje propisanih procedura.

​- Taj sporazum je dokument na jednoj stranici i ne može predstavljati produženje ili stvaranje novog kolektivnog ugovora za čije je donošenje zakonom propisana vrlo stroga procedura. Ovdje je sud zauzeo stav da je taj papir praktično zamjena za kolektivni ugovor, odnosno njegovo produženje, s čime se nikako ne slažemo - naglasio je odvjetnik.

Sindikalna strana i njihov pravni tim sada čekaju primitak pisanog obrazloženja presude. Čim dokument službeno stigne, uslijedit će ulaganje žalbe Vrhovnom sudu na kojem će pokušati osporiti argumente nižeg suda i dokazati da su radnici imali puno zakonsko pravo na organizaciju štrajka, unatoč tome što je kolektivni ugovor bio istekao.